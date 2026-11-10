El mercado de abastos tradicional en el Perú atraviesa una silenciosa pero profunda metamorfosis. Impulsados por el crecimiento del consumo fuera de la capital y la exigencia de mejores estándares de infraestructura por parte de los clientes, los grandes conglomerados de comerciantes están dando el salto hacia un retail híbrido. En esa línea, el grupo Unicachi ha decidido acelerar su descentralización con una hoja de ruta que combina la escala del comercio mayorista con el mix comercial de un centro comercial moderno.

La punta de lanza de esta estrategia es el proyecto Unicachi Huancayo, una infraestructura comercial de más de 80,000 m2 de extensión ubicada en la avenida Mariscal Castilla, en el distrito de El Tambo, a pocas cuadras de la Universidad Nacional del Centro. La iniciativa, que contempla una construcción de dos niveles con más de 1,140 tiendas de aproximadamente 20 m2 cada una, busca convertirse en el principal polo de abastecimiento para la sierra central del país.

En diálogo con Gestión, Edgar Arhuata, fundador de Unicachi y gerente general de la sede de Huancayo, reveló que el proyecto se encuentra en su fase final de edificación con miras a iniciar operaciones hacia el primer trimestre de 2027. El ejecutivo precisó que la magnitud del predio supera incluso en metraje a espacios consolidados de la capital como el Mercado Mayorista de Santa Anita.

“Huancayo viene a ser el polo mayorista más grande de todo el centro del Perú. Desde ahí se articula el abastecimiento hacia Huánuco, Pasco, La Oroya, Tarma, Jauja, Chanchamayo y Satipo por el norte, y hacia Huancavelica y Ayacucho por el sur. Es el punto central donde se une la producción del Valle del Mantaro con la demanda de los comerciantes de todas esas regiones”, señaló Arhuata.

Ingeniería financiera y respaldo de fondos

El desarrollo del complejo en Huancayo demandó un presupuesto total que supera los S/ 90 millones: más de S/ 22 millones correspondieron a la adquisición del terreno comercial a la empresa Backus, mientras que la ejecución de las obras de edificación absorbe cerca de S/ 70 millones, según cifras dadas por Arhuata. Hasta el momento, el grupo ya ha transferido la propiedad de más de 700 locales comerciales a pequeños y medianos empresarios.

Para estructurar este desembolso, la compañía combinó capitales propios con el apalancamiento de terceros. La obra de Huancayo cuenta con el respaldo financiero del fondo de inversión privado GLIDE, que otorgó financiamiento tras calificar el récord crediticio de la organización.

“En la primera etapa de todo proyecto inmobiliario es indispensable ingresar con recursos propios, porque ningún financiador aporta si no ve que los promotores arriesgan su propio capital. Sin embargo, para acelerar las obras e impedir que los plazos afecten la rentabilidad del proyecto, requerimos el concurso de fondos de inversión que nos permitan mantener un ritmo de construcción fluido”, explicó el empresario.

El salto al canal moderno: alianza con Dollarcity

Una de las principales novedades de esta incursión en provincias radica en la evolución del formato comercial. Unicachi está dejando atrás el concepto del pabellón tradicional de abastos para integrar un ecosistema híbrido que fusiona el mercado mayorista con tiendas ancla, zonas bancarias, gastronomía y entretenimiento.

Como parte de este giro estratégico, la firma selló una alianza comercial con la cadena multinacional Dollarcity para que opere como tienda ancla dentro del complejo de Huancayo. A ello se suma la preparación de un patio de comidas en la zona frontal del inmueble -orientado al público universitario de la zona-, la reserva de espacios para agencias financieras, gimnasios y negociaciones en marcha con cadenas de cines para incorporar salas de exhibición.

“El consumidor en provincias exige hoy la misma comodidad y oferta que encuentra en un centro comercial moderno. Estamos combinando la fortaleza del precio del mercado tradicional con infraestructura como rampas y escaleras eléctricas, seguridad, estacionamientos y la presencia de marcas internacionales que generan un flujo constante de visitantes”, destacó Arhuata.

Ruta en el norte: Chiclayo y diversificación inmobiliaria

A la par del avance en el centro del país, Unicachi mantiene la mirada puesta en el norte del país con una estrategia que combina la habilitación comercial con un nuevo enfoque habitacional para los emprendedores. En la ciudad de Chiclayo, Unicachi ya concretó la compra e inscripción de un terreno en Registros Públicos y avanza en el saneamiento legal para arrancar obras tras culminar la sede de Huancayo.

“En Chiclayo ya somos propietarios inscritos y estamos afinando los permisos. El plan contempla una inversión cercana a los S/ 25 millones y tiene una particularidad: vamos a integrar nuestro formato de mercado vertical con la construcción de departamentos para los propios emprendedores, un modelo habitacional que ya validamos con éxito antes en Carabayllo”, detalló Arhuata.

En paralelo, la compañía mantiene operativo su complejo en Huaral, donde la primera etapa habilitó 280 puestos comerciales y una playa de estacionamiento de 4,000 m2. Ante la demanda comercial, la firma prepara la habilitación de los niveles superiores. “En Huaral destinamos unos S/ 25 millones para levantar la primera etapa y ahora estamos alistando la habilitación del segundo y tercer piso. Nuestro objetivo ahí es incorporar a marcas nacionales de retail mediante accesos con rampas eléctricas y ascensores”, comentó el directivo.

Asimismo, el grupo mantiene en su radar de análisis el interés por evaluar plazas del sur y norte como Sullana, Juliaca, Arequipa y Tacna para futuras etapas de desarrollo, condicionando cada paso a la compra directa de los terrenos.

La nueva infraestructura comercial en Huancayo integrará tiendas ancla como Dollarcity, agencias bancarias, zona gastronómica y salas de cine. (Foto: Unicachi)

Esquema de inversión para locatarios y el motor regional

Respecto al modelo de comercialización, los precios de venta de los locales oscilan entre los S/ 60,000 y los S/ 250,000, según el metraje y la ubicación dentro del complejo. No obstante, Arhuata aclaró que el abanico de compradores incluye tanto a comerciantes activos como a profesionales independientes con fines de renta.

“Tenemos inversionistas que son profesionales, médicos, abogados o ingenieros de minas de la zona que han comprado locales para poder alquilarlos. No todos los emprendedores tienen la necesidad o el capital para comprar de golpe, por lo que ofrecemos modalidades de financiamiento directo y facilidades con entidades locales para que puedan pagar en cuotas según sus posibilidades”, sostuvo.

En cuanto al abastecimiento, la compañía enfatizó que la cadena logística se diseña de manera estrictamente descentralizada para cada región, convocando de forma directa a los productores y distribuidores locales de cada zona para garantizar precios competitivos y variedad en los productos. “Buscamos que las personas encuentren todo en un solo lugar y logremos un abaratamiento real de los precios gracias a la presencia directa de los productores”, afirmó Arhuata.

Autonomía corporativa, empleo y digitalización

A diferencia de las cadenas corporativas tradicionales, el esquema de expansión de la marca no responde a una estructura de holding centralizado. Cada complejo comercial opera de manera independiente con su propia autonomía jurídica, administrativa y contable, permitiendo que cada proyecto funcione como un núcleo autogestionado con un tiempo estimado de retorno de inversión (ROI) de cinco años.

En el plano laboral, la corporación proyecta que la apertura del mercado de Huancayo dinamice la economía local generando de manera directa e indirecta unas 2,000 plazas de trabajo, integrando a personal administrativo, de seguridad, mantenimiento y a las familias vinculadas a los negocios. Asimismo, la marca viene impulsando la modernización operativa de sus locatarios frente a las exigencias del mercado actual.

“No tenemos una empresa matriz que controle todo de forma centralizada. Constituir cada negocio por separado, comprar la propiedad y ponerla en operatividad es lo que nos ha permitido crecer durante más de 25 años. Al darle autonomía a cada proyecto, logramos que los propios emprendedores se sientan fundadores y dueños de su espacio, haciendo que el beneficio económico se multiplique y satisfaga directamente las necesidades de cada región”, finalizó Arhuata.