La ejecución del proyecto “Construcción de la Vía de Evitamiento La Oroya”, en la región Junín, enfrenta cuestionamientos tras un retraso de más de siete años en la culminación de su estudio definitivo. La Contraloría General de la República alertó que esta demora compromete la finalidad pública de la obra, el uso eficiente de los recursos del Estado y el acceso oportuno de 655,226 beneficiarios a una infraestructura vial segura y eficiente.

El proyecto contempla un tramo de 27.01 kilómetros que conecta los distritos de Morococha y Paccha, en la provincia de Yauli. Para su desarrollo, el 9 de agosto de 2018 se firmó un contrato de consultoría por S/ 3.09 millones, con un plazo inicial de 210 días calendario. Sin embargo, al 3 de marzo de 2026 han transcurrido siete años y 184 días sin que el estudio haya sido concluido.

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Según el Informe de Hito de Control n.° 003-2026-OCI/5304-SCC, el servicio de consultoría apenas registra un avance físico del 80%, debido a que el informe de avance n.° 4 continúa en condición de “observado” por Provías Nacional.

El órgano de control también identificó que Provías Nacional no ha adoptado las acciones necesarias para garantizar la servidumbre de paso vinculada al sistema eléctrico del túnel proyectado, pese a que en enero de 2026 el Congreso declaró el proyecto de necesidad pública e interés nacional, habilitando incluso la expropiación de terrenos.

Esta falta de seguridad jurídica podría derivar en modificaciones en la longitud de la línea de media tensión, afectando el diseño mecánico y eléctrico del túnel durante la ejecución de la obra.

La Contraloría atribuye la situación a una combinación de factores: deficiente planificación del saneamiento físico-legal de los terrenos, demora en la gestión de servidumbres, incumplimientos reiterados del consultor y la pérdida del efecto disuasivo de las penalidades contractuales.

Inconsistencias técnicas elevan riesgos

A ello se suman incongruencias técnicas detectadas entre estudios clave del expediente. Los auditores hallaron discrepancias entre los documentos de Hidrología e Hidráulica y los planos del Estudio de Estructuras y Obras de Arte, pese a contar con la conformidad del área usuaria.

Entre los hallazgos figuran inconsistencias en la relación de alcantarillas, cunetas y bordillos proyectados, lo que podría afectar la calidad, sostenibilidad y seguridad de la futura vía.

Estas fallas podrían generar omisiones en la ejecución de obras de drenaje, así como modificaciones contractuales durante la etapa de construcción. Incluso, existe el riesgo de que algunas estructuras no respondan a las condiciones hidráulicas reales, exponiendo la infraestructura a erosión, socavación o fallas estructurales.

Certificación ambiental en riesgo

El informe también advierte que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del sistema eléctrico del túnel está próxima a perder vigencia, lo que pondría en riesgo la certificación ambiental necesaria para ejecutar el proyecto.

Ante este escenario, la Contraloría recomendó a Provías Nacional adoptar medidas correctivas inmediatas para garantizar la continuidad y culminación del estudio definitivo, condición indispensable para destrabar una obra considerada clave para mejorar el tránsito y la seguridad vial en la zona central del país.