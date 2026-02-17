Desde este martes 17 hasta el miércoles 18 de febrero, la Carretera Central será bloqueada por ciudadanos de Junín, lo que afectará al tránsito de buses de pasajeros y mercancías que buscan ingresar a la región central o dirigirse a Lima.

Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín, detalló que “la organización civil se ha organizado” para el cierre de la vía, específicamente en Yauli - La Oroya, ante el hartazgo por la demora en la ejecución de la nueva Carretera Central.

De esa manera, Cárdenas informó que “no habrá tránsito hacia la capital”, y los gremios que realizan la protesta han tomado esta medida “porque se agotó el diálogo”.

Recientemente se resolvió el contrato con el PMO francés que tenía a su cargo la nueva Carretera Central. Foto: MTC

El gobernador regional de Junín criticó a los ministros Aldo Prieto (MTC) y Denisse Miralles (MEF) por decir que “el proyecto (de la nueva Carretera Central) continúa pero sin documentos”.

Rogelio López, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Junín, adelantó que la protesta de 48 horas en la Carretera Central “es preventiva” dado que este tramo “prácticamente ha colapsado”.

Vale añadir que desde el Congreso se busca interpelar a los ministros Aldo Prieto y Denisse Miralles precisamente por la demora en la ejecución del proyecto para construir la nueva Carretera Central.