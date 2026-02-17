Junín bloqueará el paso de buses y vehículos en tramo de la Carretera Central para expresar su rechazo a demora en proyecto de la nueva Carretera Central. Foto: referencial / HuancaYorkTimes
Junín bloqueará el paso de buses y vehículos en tramo de la Carretera Central para expresar su rechazo a demora en proyecto de la nueva Carretera Central. Foto: referencial / HuancaYorkTimes
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Desde este martes 17 hasta el miércoles 18 de febrero, la Carretera Central será bloqueada por ciudadanos de Junín, lo que afectará al tránsito de buses de pasajeros y mercancías que buscan ingresar a la región central o dirigirse a Lima.

Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín, detalló que “la organización civil se ha organizado” para el cierre de la vía, específicamente en Yauli - La Oroya,

De esa manera, Cárdenas informó que “no habrá tránsito hacia la capital”, y los gremios que realizan la protesta han tomado esta medida “porque se agotó el diálogo”.

Recientemente se resolvió el contrato con el PMO francés que tenía a su cargo la nueva Carretera Central. Foto: MTC

El gobernador regional de Junín criticó a los ministros Aldo Prieto (MTC) y Denisse Miralles (MEF) por decir que “el proyecto (de la nueva Carretera Central) continúa pero sin documentos”.

Rogelio López, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Junín, adelantó que la protesta de 48 horas en la Carretera Central “es preventiva” dado que este tramo “prácticamente ha colapsado”.

Vale añadir que

