Hospitales. (Foto: GEC)
Ante el anuncio de una movilización de transportistas prevista para el 14 de enero, el Ministerio de Salud informó a la ciudadanía que los institutos, establecimientos de salud y hospitales de Lima Metropolitana brindarán atención con normalidad.

se lee en un comunicado.

Asimismo, el Minsa señala que las personas que, por razones ajenas a su voluntad, no puedan asistir a sus citas podrán reprogramarlas directamente en el establecimiento de salud u hospital donde fueron asignadas.

Agregó que se están tomando las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas.

“Reafirmamos nuestro compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada”, finalizó el comunicado.

