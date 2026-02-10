La cadena Dollarcity alcanzó 113 locales operativos en el Perú, luego de haber superado las 100 tiendas durante 2025. (Foto: Dollarcity).
La cadena Dollarcity alcanzó 113 locales operativos en el Perú, luego de haber superado las 100 tiendas durante 2025. (Foto: Dollarcity).
La cadena de tiendas multicategoría con la apertura de seis nuevas tiendas en distintas ciudades del país en 2026, como parte del plan de expansión local. Estas inauguraciones reflejan la apuesta de la cadena por consolidar su crecimiento y ampliar su cobertura dentro del territorio nacional.

Tras las recientes aperturas, la cadena suma actualmente 113 tiendas en funcionamiento, consolidando su posicionamiento dentro del segmento de tiendas de descuento y reforzando su presencia en el mercado local.

El objetivo de Dollarcity es fortalecer su presencia en el segmento de tiendas de descuento y llegar a una mayor base de consumidores. (Foto: Dollarcity).
¿Dónde se ubican las nuevas tiendas?

Las inauguraciones de Dollarcity en 2026 incluyen cinco locales en Lima, ubicados en Cercado de Lima, La Molina, Surco, Lince y La Rambla de San Borja, detalló Perú Retail.

En ese contexto, una de las nuevas tiendas se encuentra en Chimbote (Áncash), ampliando la presencia de la compañía fuera de la capital.

Con estas aperturas, Dollarcity busca atender a una mayor diversidad de consumidores y fortalecer su cobertura en zonas de alto flujo comercial, en línea con la creciente demanda por formatos de compra orientados al ahorro.

Con la ampliación de su red de tiendas, Dollarcity busca consolidar su posicionamiento y aprovechar oportunidades de crecimiento en el Perú. (Foto: Dollarcity).
Expansión de Dollarcity en América Latina

Dollarcity mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en América Latina. Durante 2024, la compañía inauguró 100 tiendas y alcanzó un total de 644 locales al cierre del primer trimestre de 2025. Su mayor presencia se concentra en Colombia, donde opera 377 establecimientos, además de contar con una importante red en mercados como Guatemala y El Salvador.

Como parte de sus planes de mediano plazo, la empresa proyecta superar las 1,050 tiendas en la región hacia el 2031, con especial énfasis en su expansión en Colombia y México. Para alcanzar tal objetivo, la estrategia de la cadena se enfoca en el fortalecimiento de su operación logística, la ampliación de su portafolio y el mantenimiento de precios accesibles.

