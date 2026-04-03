Ante la activación de varias quebradas, a consecuencia de las lluvias intensas, el tránsito en la Carretera Central, en el tramo Pasco–Huánuco–la selva, quedó completamente interrumpida desde la noche del miércoles, generando una emergencia vial en pleno feriado de Jueves Santo.

Según se informó, el hecho se registró en el tramo Pasco a Huánuco de la Carretera Central, en la jurisdicción del distrito de San Rafael, provincia de Ambo, donde sectores como Mollepampa, Chancadora y otras, la activación de quebradas arrastró gran cantidad de lodo y piedras que invadieron ambos carriles de la Carretera Central, bloqueando el tránsito vehicular.

La situación ha dejado a cientos de vehículos varados en ambos sentidos, entre buses interprovinciales, camiones de carga, autos y camionetas, con pasajeros que habían salido por el feriado largo, generando incomodidad y malestar por los constantes deslizamientos, informo la Agencia Andina.

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Unidades que transportaban productos permanecen detenidas, afectando el abastecimiento de los mercados locales, mientras conductores y pasajeros esperan por varias horas en medio de la incertidumbre.

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Quebrada activada por lluvias deja intransitable tramo clave de la Carretera Central. (Foto: Captura/Canal N)

Desde esta mañanamaquinaria pesada trabaja en la zona para habilitar al menos un carril en las próximas horas, mientras la Policía Nacional interviene para controlar el tránsito, ya que algunos vehículos intentaban avanzar pese al riesgo, generando mayor congestión en ambos carriles.