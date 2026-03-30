Entre el 2 y 3 de abril las precipitaciones serían de moderada intensidad. Foto: ANDINA.
Entre el 2 y 3 de abril las precipitaciones serían de moderada intensidad. Foto: ANDINA.
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Redacción Gestión
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El Senamhi informó que durante el feriado largo de Semana Santa se registrarán temperaturas elevadas en la costa. En Lima Norte y Lima Este, los valores máximos oscilan entre 26 y 28 grados Celsius.

La entidad indicó que se mantiene vigente un aviso meteorológico por incremento de temperatura diurna, el cual podría extenderse en los próximos días.

Lluvias continuarán en la sierra durante Semana Santa

El Senamhi indicó que en la sierra se mantienen precipitaciones con nivel de alerta naranja. Estas lluvias persistirán durante los próximos días. Asimismo, se informó que entre el 2 y 3 de abril las precipitaciones serían de moderada intensidad, informó Canal N.

El Senamhi informó que durante el feriado largo de Semana Santa se registrarán temperaturas elevadas en la costa. En Lima Norte y Lima Este, (Foto: Andina)
El Senamhi informó que durante el feriado largo de Semana Santa se registrarán temperaturas elevadas en la costa. En Lima Norte y Lima Este, (Foto: Andina)
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Regiones afectadas por lluvias y alerta vigente

Entre las zonas afectadas se encuentra Ayacucho, donde se reportan provincias inundadas. Estas condiciones han generado impacto en diversas localidades.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse alerta ante las condiciones climáticas durante el feriado largo y seguir las indicaciones de las autoridades.

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