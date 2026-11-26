Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, indicó que, en un contexto de emergencia en el país, la falta de coordinación es uno de los principales factores que imposibilitan y dificultan el trabajo de las autoridades ante desastres.

Durante su participación en el CADE Ejecutivos 2026, que se ealiza en Urubamba, Cusco, Arribas explicó sobre los obstáculos que debe superar el Frente Empresarial ante Desastres, una alianza del sector privado peruano que coordina con el Estado para entregar ayuda humanitaria rápida y promover la prevención ante emergencias y desastres naturales.

“La esencia de nuestra organización es la de trabajar hombro a hombro, coordinar, juntar a las empresas y trabajar unidos con el Estado. Por lo tanto, cualquier acción de descoordinación es una traba, desordena, obstaculiza”, puntualizó.

Arribas indicó que el aporte de la organización que lidera depende del actuar bajo una sola conducción. Cuando cada empresa o asociación actúa por su cuenta, la ayuda puede duplicarse en algunas zonas y faltar en otras. Por ello, pidió a sus socios sumar logística y esperar las prioridades que fije la autoridad.

El directivo también reconoció como una segunda traba la precariedad en la gestión pública. Sin embargo, aseguró que este problema se va solucionando “poco a poco”.

Precisamente, según Arribas, una parte del aporte de la organización no consiste en entregar bienes, sino en gestión. El trabajo corresponde a ordenar procesos, definir la llegada de la ayuda dejar capacidades instaladas para atender emergencias.

“Gran parte de nuestra ayuda se va en gestión y va institucionalizándose en todo el país”, puntualizó.