Un sector que viene captando el interés de inversionistas extranjeros es el logístico. Solo durante el primer semestre del año, se incorporaron al mercado 76.180 metros cuadrados de almacenes Clase A, en un contexto de alta demanda. Entre los actores foráneos que ya pusieron la mira en Perú se encuentra Grupo Campos, holding español de infraestructura logística e industrial, vinculado a la familia Campos. El grupo nació en España, donde inició sus operaciones con el desarrollo de infraestructura para los segmentos industrial y logístico. Posteriormente, emprendió su expansión hacia América Latina: ingresó a Chile en 2012 y ahora suma a Perú como nuevo mercado.

Jorge Salinas, gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Campos Chile, contó al Diario Financiero (DF) que, dentro de sus planes de expansión regional, Perú es el mercado donde la compañía registra mayores avances.

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“Nos asociamos 50/50 con Grupo Centenario para desarrollar en Macrópolis. Ellos aportan el suelo y nosotros la construcción, comercialización y administración”, indicó.

¿Qué se hará en Perú? En detalle, Salinas explicó que el desarrollo en Macrópolis contempla tres fases. La primera etapa tendrá una superficie aproximada de 50,000 m², mientras que la segunda y tercera contemplan dimensiones similares .

La ejecución de cada fase, sin embargo, estará sujeta al comportamiento de la demanda. “La ejecución de cada etapa estará determinada por el ritmo de absorción de la oferta logística en el mercado peruano. Con ello, el avance del proyecto estará ligado a la evolución de la demanda por espacios logísticos en Lima”, señaló.

Para Salinas, la asociación con el Grupo Centenario es un factor que resulta relevante en la estrategia de expansión de la compañía. “Entrar a un mercado nuevo de la mano de un socio local tan potente hace una gran diferencia, y estoy seguro de que será una tremenda alianza. Lima tiene un enorme potencial para el desarrollo logístico”, remarcó.

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Grupo Campos y Grupo Centenario desarrollarán en MacrOpolis un condominio logístico. Foto: Andina

Grupo Campos y Centenario ven el sur de Lima

La alianza entre ambas compañías ya había sido adelantada a inicios de año por Jorge Gagliardo, vicepresidente de Desarrollo Industrial del Grupo Centenario, quien señaló a Gestión que el acuerdo con Campos permitiría al grupo peruano incursionar en una nueva línea de negocio: los condominios logísticos en Lurín.

Según explicó Gagliardo, se trata de una apuesta que responde a la creciente demanda por infraestructura flexible para los parques industriales y logísticos. En ese momento, detalló que el acuerdo contemplaba una inversión conjunta, cuyo monto no había sido revelado, para desarrollar, en una primera etapa, un condominio logístico de más de 200,000 m² en MacrOpolis Sur.

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La obra, indicó, se ejecutaría durante 2026 y el lanzamiento estaba previsto para el segundo trimestre de 2027 .

Respecto a la capacidad del proyecto, Gagliardo señaló que aún no era posible determinar cuántas empresas podrían instalarse, debido a que el tamaño de los espacios dependerá de los requerimientos de cada compañía. “Podría venir una empresa que tome 8 o 10 hectáreas. Hoy la demanda por condominios logísticos está tan fuerte en Lima que sería arriesgado dar una cifra”, comentó.

El ejecutivo añadió que Grupo Centenario cuenta con más de 1,740 hectáreas en todo MacrOpolis Sur, lo que abre espacio para continuar desarrollando proyectos y potenciando la zona de Lurín.

La asociación con Campos también marca un cambio en la estrategia de desarrollo del negocio de bodegaje de Centenario. “Empezamos ejecutando inversiones solos, y ahora hemos incluido una inversión en sociedad. Dentro de nuestro plan en el negocio de bodegaje estamos abiertos a revisar opciones y hacer sociedades estratégicas”, sostuvo Gagliardo.