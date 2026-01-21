Grupo Centenario cerró la estructuración de un préstamo bancario de mediano plazo por S/ 250 millones, operación que le permite fortalecer su estructura de capital y respaldar su estrategia de largo plazo, en un contexto de reordenamiento financiero y priorización de inversiones.

El financiamiento fue ejecutado a través de su subsidiaria Centenario Desarrollo Urbano y representa cerca del 35% de la deuda consolidada del grupo y aproximadamente el 65% de los pasivos de su negocio de urbanizaciones. El proceso convocó a los principales bancos del sistema financiero local y fue liderado por BCI Perú y BanBif.

La operación permitió reperfilar la deuda del holding a plazos mayores y en mejores condiciones financieras, en línea con el plan trazado por la compañía para sostener el crecimiento de sus distintas unidades.

El grupo elevó a 86% la ocupación de su portafolio de renta inmobiliaria durante el 2025. (Foto: Centenario)

REPERFILAMIENTO DE DEUDA Y PLAN FINANCIERO

El cierre de este préstamo se produce meses después de la venta del centro comercial Minka, una transacción considerada uno de los deals más relevantes del mercado inmobiliario en 2025 y que formó parte de un proceso de priorización estratégica del grupo.

Durante el último año, Grupo Centenario ejecutó además el prepago de deuda por más de S/260 millones, creó su unidad de bodegaje industrial, elevó la ocupación de su portafolio de renta inmobiliaria al 86% y consolidó su condominio industrial en MacrOpolis.

En paralelo, la empresa escaló sus actividades en urbanizaciones, con el desarrollo de nueve nuevos proyectos en tres nuevas ciudades del país, ampliando su oferta de inversión inmobiliaria.

En conjunto, estas operaciones forman parte del proceso de fortalecimiento financiero que busca viabilizar el crecimiento sostenido de sus negocios inmobiliarios y urbanos.

MACRÓPOLIS IMPULSA EL NEGOCIO INDUSTRIAL

Macrópolis cerró el 2025 con ventas por 130,000 m2 de lotes industriales.

Como antecedente reciente, el 3 de enero, Grupo Centenario informó a este diario que su parque industrial MacrOpolis, ubicado en Lurín, cerró el 2025 con ventas por 130,000 m2 de lotes industriales, superando su meta anual, y con cerca de 340 empresas instaladas.

Para el 2026, la compañía proyecta elevar las colocaciones a 150,000 m2, impulsadas principalmente por su línea de condominios industriales, que hoy representa alrededor del 40% del negocio del parque. En ese marco, prevé destinar cerca de S/38 millones para desarrollar nuevas etapas del complejo.

Además, el grupo anunció una alianza con el holding español Grupo Campos para desarrollar un nuevo negocio de condominios logísticos en MacrOpolis Sur, cuya ejecución se iniciará en 2026 y cuyo lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2027.