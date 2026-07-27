El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), expuso los resultados de la primera fase del Estudio de Impacto Acústico en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

Los resultados del diagnóstico técnico -refiere la autoridad- permitirán implementar medidas operativas para mitigar el ruido aeronáutico, mejorando de manera progresiva la calidad de vida de los ciudadanos del Callao.

La primera fase del estudio en mención - según el MTC- tiene como objetivo establecer una base sólida para fortalecer la gestión del ruido aeronáutico y orientar las estrategias operativas de las siguientes etapas.

La presentación de estos avances convocó a representantes de diversos ministerios, municipalidades, el Gobierno Regional del Callao, entidades vinculadas a la gestión ambiental y aeroportuaria, así como a especialistas internacionales.

Hallazgos del diagnóstico

El diagnóstico técnico se desarrolló con el acompañamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y de acuerdo al sector, sus hallazgos identifican oportunidades para articular de forma más eficiente los instrumentos normativos, operacionales y territoriales vigentes.

Asimismo, se determinó el potencial para optimizar el aprovechamiento del sistema de monitoreo acústico existente y modernizar los canales de atención a la ciudadanía a partir de evidencia técnica.

Los hallazgos obtenidos en esta primera fase -indica el MTC- constituyen el punto de partida para el desarrollo de la segunda etapa del estudio, en la que se profundizará el análisis técnico necesario para definir medidas orientadas a reducir el impacto del ruido aeronáutico en beneficio de la población que reside en el entorno de dicho aeropuerto.

LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Aeropuerto Jorge Chávez

Su implementación -añade el ministerio- promoverá un trabajo articulado entre las entidades competentes, con el propósito de fortalecer la gestión del ruido aeronáutico conforme a las mejores prácticas internacionales.

“El MTC mantiene su trabajo constante por una gestión aeronáutica sustentada en la cooperación internacional, impulsando el desarrollo de una aviación civil sostenible y en equilibrio con la protección del entorno y el bienestar de la población”, anotó el sector.