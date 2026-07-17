El Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, ubicado en la región Cajamarca, fue declarado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como Aeropuerto Internacional del Perú.

Esta decisión constituye un paso importante para la descentralización del transporte aéreo nacional y reconoce el potencial de Cajamarca para conectarse progresivamente con nuevos destinos, atraer inversiones, fortalecer el turismo y generar mayores oportunidades de desarrollo para su población, informó la Agencia Andina.

Durante la ceremonia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, destacó que esta declaratoria permitirá consolidar a Cajamarca como un punto estratégico para la conectividad de la sierra norte.

“Esta medida no representa solamente un cambio de denominación, sino el reconocimiento de las capacidades y del enorme potencial de Cajamarca para fortalecer su integración con el país y proyectarse hacia nuevos mercados internacionales”, refirió.

Asimismo, mencionó que una mejor conectividad aérea contribuirá a dinamizar las actividades productivas, comerciales, logísticas y turísticas de la región.

El aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje de 2,500 metros de longitud y 45 metros de ancho. Foto referencial: LC Perú

Características del Aeropuerto de Cajamarca

El aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje de 2,500 metros de longitud y 45 metros de ancho, una calle de rodaje, plataformas para operaciones comerciales y un terminal de pasajeros, infraestructura que permite atender aeronaves de corto y mediano alcance, como las pertenecientes a las familias Airbus A320 y Boeing 737.

Además, dispone de ayudas visuales, servicios de tránsito aéreo, procedimientos instrumentales y servicios de salvamento y extinción de incendios.

Vuelos internacionales se harán gradualmente

El titular del MTC precisó que el inicio de vuelos internacionales será gradual y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas, operacionales, migratorias, aduaneras, sanitarias y de seguridad previstas en la normativa vigente.

Como parte de este proceso, se continuará trabajando en la instalación de luces de balizamiento para viabilizar futuras operaciones nocturnas.

SKY Airline Perú

Asimismo, se informó que SKY Airline Perú tiene previsto reiniciar sus operaciones regulares en la ruta Lima–Cajamarca–Lima a partir del 1 de septiembre de 2026, con siete frecuencias semanales y aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 186 pasajeros. Se estima que esta ruta podría movilizar aproximadamente 113, 500 pasajeros al año.