DP World, el operador portuario con sede en Dubái y que administra el Muelle Sur del Callao, ya trabaja en la siguiente etapa de crecimiento de ese terminal, apenas un año después de haber inaugurado su última ampliación. ¿Qué plazos maneja y de qué depende la inversión?

Otto Bottger, director comercial de DP World para la Región Américas, detalló que la compañía avanza en una nueva fase para ampliar los sitios de atraque que ofrece el concesionario. “La recepción del mercado a nuestro proyecto Callao ha sido excelente, porque hemos movido más de 2 millones de TEU, 2.2 millones de TEU, por ahí. Tuvimos clientes para la ampliación inmediatamente”, señaló a PortalPortuario.

De acuerdo con el medio especializado, en 2025 el terminal superó por primera vez los 2 millones de TEU movilizados en un año, un registro que no había alcanzado antes ninguna instalación portuaria del Perú.

Con ese volumen, la empresa ya trabaja en la planificación de una fase 3. Según Bottger, tomaría unos dos años en la etapa de planificación y otros dos o tres años para ponerse en marcha. “Ese es un puerto que ya existe, es un puerto donde se acaba de inaugurar el año pasado la ampliación, pero ya hay que empezar a ver hacia dónde vas”, remarcó.

En 2025 el terminal superó por primera vez los 2 millones de TEU movilizados en un año.

Una obra atada a la concesión

El director comercial explicó que esta iniciativa va de la mano con la extensión de la concesión que DP World tiene sobre el Muelle Sur, por el tamaño de las obras que demandaría: prácticamente un nuevo rompeolas, infraestructura general y de acceso, además de la ampliación de los muelles.

“Una ampliación de esa envergadura toma décadas en recuperarse esa inversión, no se hace para dos años, ni para cinco, ni para diez”, sostuvo.

El ejecutivo no precisó el monto de inversión de la fase 3 ni en qué etapa está la conversación sobre la extensión del contrato.

El Callao dentro de la red regional

DP World opera 14 terminales en el continente, contando Canadá. En Sudamérica tiene presencia en Posorja (Ecuador), Paita (en joint venture con un socio), Callao, San Antonio y Lirquén (Chile), Buenos Aires, Santos (Brasil) y Paramaribo (Surinam).

Según Bottger, la compañía gestiona esos terminales como una red, de modo que pueda coordinar las ventanas de atraque de una misma nave en más de un puerto.

En paralelo, la empresa amplía otras instalaciones de la región. En Santos extendió el muelle y recibió dos grúas pórtico nuevas, con otras dos en camino. En Posorja cerró las etapas principales de su ampliación, opera siete grúas pórtico y superó el millón de TEU.

Asimismo, en Caucedo (República Dominicana) trabaja en una siguiente etapa, mientras que en Chile conversa con la Empresa Portuaria San Antonio para extender por diez años la concesión de DP World San Antonio, que vence en 2031. También sigue de cerca las próximas licitaciones de terminales en ese país.

“Es un negocio difícil, es un negocio de largo plazo, requiere muchísimo capital adelantado y se toma un riesgo, entonces hay que tener cuidado en dónde se ponen las fichas”, concluyó.