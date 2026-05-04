La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó este lunes que premia con US$ 1 millón a los equipos campeones de las ligas de los 10 países que integran la entidad, una iniciativa que busca “aumentar la competitividad” del balompié regional.

“Hemos generado un círculo virtuoso, trabajando por y para el fútbol. Todo lo que ingresa se reinvierte en el desarrollo del deporte”, dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, citado en una nota de prensa del organismo.

Como parte de este programa, el domingo el club paraguayo Olimpia recibió un premio de US$ 500,000 tras alzar anticipadamente el título del torneo Apertura del fútbol guaraní.

“Tenemos la seguridad de que el flamante campeón paraguayo le dará un buen uso a este importante premio económico”, dijo Domínguez en una declaración remitida a EFE.

El dirigente señaló que “con una casa ordenada y una administración transparente” es posible “aumentar la competitividad del fútbol sudamericano”, que, aseguró, “ya cuenta con millones de seguidores en otros continentes”.

Fotografía cedida por la Asociación Paraguaya de Fútbol que muestra la celebración de los jugadores de Olimpia tras ganar el Torneo Apertura 2026 este domingo, en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción (Paraguay). EFE/ Asociación Paraguaya de Fútbol

En el comunicado, la Conmebol recordó que ha estado reconociendo económicamente a los campeones sudamericanos desde la campaña 2022, y que las federaciones nacionales “tienen la libertad de dividir este monto en uno o dos premios”, lo que les permitiría entregar montos a los ganadores de torneos cortos, como Apertura y Clausura.

El organismo indicó que con esa iniciativa reafirma “su compromiso con el crecimiento del fútbol sudamericano”, al promover “mayores estándares de competencia” y acompañar el desarrollo deportivo de los clubes.