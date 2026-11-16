La caída de la producción de la minería metálica no responde a los embates de El Niño, por ahora, sino a la menor ley –contenido de metal útil– y la reducción de mineral extraído. Y este resultado está afectando al grueso de los metales que el Perú exporta: cobre, oro, zinc, plata y plomo. En septiembre, este subsector se contrajo 7.22%, respecto del mismo mes del 2025, y ya estaría convirtiéndose en tendencia, pues también cayó en abril, junio y agosto, así como en noviembre y diciembre del año pasado. Las minas tienen fecha de caducidad y muchas de las que hoy operan estarían entrando en sus últimas etapas productivas, y son muy pocos los nuevos proyectos cercanos a iniciar operaciones y apuntalar la actual disminución de la ley.

La hostilidad que ha enfrentado la minería formal, acentuada desde hace una década, y la impericia de los sucesivos gobiernos para contrarrestar el mensaje antiminero y promover inversiones en exploración, están pasando factura. Y todo esto ocurre en medio de un boom de la demanda internacional, que ha llevado las cotizaciones del cobre a máximos históricos, mientras que el oro mantuvo en septiembre la tenencia alcista iniciada en abril del 2023, y la de plata, desde febrero del 2024. Estaño y zinc cumplieron 16 y 14 meses al alza, respectivamente. En suma, las exportaciones peruanas de metales crecen gracias a los precios. La gran pregunta es qué pasará cuando termine el boom.

En cuanto a El Niño, siguió perjudicando la producción agrícola. El subsector se contrajo 9.78% en septiembre, impactando en productos como aceituna, palta, palma aceitera, frijol grano seco, mandarina, cebolla y caña de azúcar. La menor oferta ha incrementado los precios de alimentos, mientras que la guerra en Irán ha provocado menor abastecimiento de combustibles. La inflación anualizada hasta octubre llegó a 5.25% en Lima Metropolitana, por encima de la proyección y del rango meta del BCR. Así que luego de mantener su tasa de interés de referencia en 4.25% desde septiembre del año pasado, este mes decidió elevarla a 4.50%. Esta herramienta se utiliza para anclar las expectativas inflacionarias, aunque tiene un efecto negativo sobre la producción, pero no es inmediato.

El INEI agrupa en un solo grupo el empleo en agro, pesca y minería. En su informe de empleo a nivel nacional al tercer trimestre, publicado ayer, el número de personas ocupadas de dicho grupo se redujo 4.5% respecto del mismo periodo del 2025. Se trata de 192,100 personas. El empleo total se expandió 2%, gracias al buen momento de la construcción, principalmente.