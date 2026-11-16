Latin Explore, una junior canadiense que explora cobre con una cartera de proyectos propios al 100% en el Perú, cerró una colocación privada por encima del monto que había anunciado hace menos de un mes. Los recursos se suman a un programa de perforación ya financiado en su proyecto principal Para, un yacimiento de pórfido de cobre y molibdeno sin perforar ubicado en el Cinturón Cobre Costero de Perú, y se encuentra en fase de desarrollo para su programa de perforación inicial.

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Valores TSX Venture de Canadá, informó que emitió 11,832,625 unidades a C$ 0.20 (US$ 0.14) cada una, con lo que obtuvo ingresos brutos por C$ 2,366,525 (US$ 1.66 millones). El 21 de octubre había anunciado la operación por hasta C$ 2 millones (US$ 1.4 millones), monto que, según indicó, amplió por la demanda de los inversionistas.

Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant (título que da derecho a comprar acciones a un precio fijo). Cada warrant completo da derecho a comprar una acción adicional a C$ 0.30 (US$ 0.21) durante 24 meses desde el cierre de la operación.

El proyecto insignia de Latin Explore, Para, es un yacimiento de pórfido de cobre y molibdeno sin perforar ubicado en el Cinturón Cobre Costero de Perú, y se encuentra en fase de desarrollo para su programa de perforación inicial.

¿En qué usará los fondos?

Los ingresos netos se destinarán a actividades de exploración y generación de proyectos en su cartera de cobre en el Perú, a evaluar posibles adquisiciones en Sudamérica y a capital de trabajo.

El foco está en Para, un pórfido de cobre-molibdeno aún sin perforar ubicado en el cinturón de cobre costero del país, cuyo programa inicial de perforación ya está financiado.

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Donovan Pienaar, presidente y director ejecutivo de Latin Explore, señaló que la prioridad inmediata es la primera perforación del objetivo de pórfido de cobre-molibdeno en Para. Asimismo, añadió que el nuevo capital le da a la empresa mayor flexibilidad para avanzar en su estrategia de exploración.

El segundo frente es Auquis, que alberga pórfidos de cobre-molibdeno y skarn de cobre, plata y metales base. Pienaar precisó que allí ya se identificaron múltiples objetivos de cobre y de plomo-zinc-cobre-plata, pero que todavía no han sido explorados con perforación.

“La exitosa culminación de esta financiación ampliada fortalece nuestra posición financiera a medida que avanzamos en estos proyectos y continuamos evaluando oportunidades adicionales de exploración de cobre y metales preciosos en toda Sudamérica”, afirmó el ejecutivo.

Latin Explore obtiene permiso para perforar cobre a 106 km de Lima

En agosto, Latin Explore recibió la aprobación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para iniciar la primera fase de perforación en Para, su proyecto de cobre y molibdeno, del que es propietaria al 100%. Para está ubicado a unos 106 kilómetros al sureste de Lima.

El permiso autoriza los caminos de acceso y 14 plataformas, desde las que se podrán perforar hasta 14 pozos. La Fase I abarcará unos 2,000 metros, y la firma había previsto iniciarla entre fines del tercer trimestre y comienzos del cuarto trimestre de 2026.

El proyecto reúne cuatro concesiones contiguas con cerca de 2,200 hectáreas. Asimismo, están en el Cinturón de Cobre Costero, una zona conocida por sus depósitos de pórfido de cobre.

“Para es precisamente el tipo de proyecto que Latin Explore se propuso impulsar”, declaró Donovan Pienaar, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Tras obtener el permiso de perforación, la empresa quedó habilitada para solicitar la autorización de inicio de actividades ante las autoridades peruanas. Una vez conseguidos todos los permisos administrativos y regulatorios, iniciará la perforación.