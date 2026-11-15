Con 26 años en el mercado, la peruana proveedora de servicios mineros JRC ha logrado crecer de manera importante en el ámbito local, pero también internacional donde no solo tiene protagonismo como contratista. De hecho, el año pasado, la compañía local adquirió una mina de oro y plata en Oaxaca (México), cuya operación viene contribuyendo de manera relevante a que la firma culmine este 2026 con una facturación de alrededor de US$ 450 millones.

Fernando Rodrigo, Chief Financial Officer de JRC, señaló que esta proyección en ingresos 2026 es notable, toda vez que hace tres años la empresa facturaba solo US$ 125 millones, impulsado en aquel entonces por el negocio de servicios a minas. En este campo, la empresa es un importante actor en servicios de minería subterránea y de manera más reciente en minería a tajo abierto y perforación diamantina.

“De los US$ 450 millones que proyectamos este año, alrededor de US$ 250 millones es originado por el negocio de servicios. Y dentro de este segmento, es minería subterránea, en el que tenemos mayor data de conocimiento y expertise, que genera el 80% de los ingresos. Los otros dos servicios (minería a tajo abierto y perforación diamantina) igual tienen un importante espacio para crecer”, destacó el ejecutivo.

Actualmente, la empresa brinda servicios a proyectos mineros de Buenaventura, Volcan, Antamina, Bear Creek, Pan American Silver, Nexa, Consorcio Minero Horizonte, Cobriza, entre otros. Además, también se ha internacionalizado con la atención a proyectos en Canadá y México.

“Con JRC servicios llegamos a México hace siete años, donde operamos los proyectos Fresnillo y Saucito de Industrias Peñoles. Adicionalmente, tenemos sedes comerciales administrativas en Chile, Argentina, Brasil y España”, expresó.

A partir de la experiencia con esta unidad de negocio, el ejecutivo estimó que en el 2027 se continuará la senda del crecimiento, considerando una expansión de los proyectos actuales, renovación de contratos y la obtención de nuevos compromisos. “Por ejemplo, este año ubicamos dos contratos relevantes en minería subterránea. Creemos que el siguiente año podríamos llegar a US$ 300 millones en ingresos de servicios”, resaltó.

Producción de mina en México

Rodrigo expresó que otro de los negocios que también empezó a promover desde este año los ingresos anuales de la compañía es la operación de la mina San José, ubicada en el estado de Oaxaca (México). Este activo fue adquirido a mediados del año pasado a la canadiense Fortuna Mining, la cual la operó por aproximadamente 13 años.

“Estamos procesando alrededor de 2,000 toneladas de mineral al día, con una superioridad de casi 70% en la producción de plata y 30% en oro. Contamos con una planta capaz de procesar 3,200 toneladas por día, lo que por el momento nos permite tener una capacidad ociosa”, remarcó.

JRC es especialista en servicios integrales de minería subterránea. (Foto: JRC)

A fin de continuar aumentando el volumen de mineral procesado, el ejecutivo adelantó que el próximo año se desarrollaría áreas nuevas de la mina, previa ejecución de campañas de referencia diamantina para confirmar reservas.

“Teniendo en cuenta nuestro nivel de producción actual, proyectamos una vida útil de más o menos ocho años para esta unidad. Además, que es muy posible que consigamos extenderla”, detalló.

Este activo, que entre su adquisición y puesta en marcha, demandó de cerca de US$ 20 millones, actualmente viene permitiendo ingresos de aproximadamente US$ 200 millones a la compañía.

“La buena experiencia con la mina nos permite estar muy activos en el análisis de nuevas oportunidades para adquisición. No tenemos restricción en cuanto a geografía ni a tipo de mineral. Asimismo, existe la predisposición a evaluar negocios con socios o dueños en solitario. Lo ideal sería tener oportunidad con activos en operación”, precisó.

Fernando Rodrigo, Chief Financial Officer de JRC.

Fabricantes de equipos para minería subterránea

La tercera línea de negocio que maneja JRC es relativamente nueva, con aproximadamente dos años en el mercado. Se trata de Juroc, enfocada en la producción local de ventiladores y bombas de agua para minería subterránea.

“Iniciamos este negocio porque observamos que la calidad de los productos ofrecidos por el mercado no era la mejor. Entonces, ideamos la posibilidad de integrarnos verticalmente y ofrecer una solución mejor”, manifestó.

El ejecutivo admitió que a la fecha, este negocio todavía es pequeño, aunque se tiene la expectativa de que al 2030, un poco más consolidado, alcance una participación significativa en la facturación de la firma.