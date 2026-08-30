En junio del presente año, tres de los ocho principales minerales registraron incrementos en su producción con respecto al mes equivalente del 2025, siendo estos hierro, estaño y molibdeno, segùn el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Boletín Estadístico Minero (BEM) señaló que la producción de hierro acumulada entre enero a junio de este año registró un incremento de 41.1% respecto al volumen del periodo similar del 2025.

En tanto refirió que la producción de estaño tuvo un incremento de 6.5% con respecto a su periodo equivalente del 2025.

El Minem indicó que la producción nacional de molibdeno registró un aumento interanual de 5.4%, donde Arequipa, Moquegua y Tacna representan, en conjunto, el 79.9% del total producido a nivel nacional.

Producción de cobre aumentó 1.9% de enero a junio del 2026. Foto: Archivo El Comercio/ referencial.

Producción de cobre

En relación a la producción nacional de cobre, la extracción acumulada de enero a junio evidenció un aumento de 1.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

El boletín, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), ratifica que la actividad minera continúa desempeñando un papel estratégico en la economía peruana, por su contribución a la producción, las exportaciones, la inversión privada, el empleo y la generación de recursos.

El Minem reafirmó que estos resultados muestran una minería que continúa generando empleo, movilizando inversión y aportando recursos para el desarrollo territorial.

Subrayó que la extracción y aprovechamiento de los recursos minerales metálicos que tiene el país representan un pilar fundamental para el crecimiento del subsector.