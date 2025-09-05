Seis meses donde los embarques y el mercado pasaron factura. (Foto: GEC)
Seis meses donde los embarques y el mercado pasaron factura. (Foto: GEC)
informó que al cierre del primer semestre de 2025 obtuvo una neta de S/ 429.9 millones, lo que representa una contracción de 68.7% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó S/ 1,372.9 millones.

La compañía explicó que el retroceso se debió a una combinación de factores: menor , descenso de precios internacionales del mineral de hierro y el siniestro ocurrido en el cargador de barcos de su muelle.

“Los factores que han influido en el desempeño financiero de la empresa en el período de enero a junio de 2025, han sido la disminución de las ventas en toneladas por la menor cantidad de embarques ocasionados por el mal tiempo y por el siniestro en el Cargador de Barcos de nuestro muelle de San Nicolás ocurrido el 5 de mayo y también la disminución de los precios del mineral de hierro en el mercado internacional”, sostiene la empresa minera.

En el periodo de enero a junio, los ingresos por ventas ascendieron a S/ 1,574.3 millones, una caída de 52.1% frente al mismo semestre de 2024. La compañía colocó en el mercado 5.9 millones de toneladas métricas secas (TMS), cifra inferior en 42.9% respecto al año previo.

INGRESOS Y COSTOS

El costo de ventas en el primer semestre fue de S/ 885.6 millones, 46.2% menos que en 2024, debido a la reducción en las toneladas embarcadas.

Los gastos de ventas y distribución también retrocedieron 38%, mientras que los gastos administrativos aumentaron en 137.5%, por mayores desembolsos en seguridad y servicios técnicos de terceros.

La utilidad operativa se situó en S/ 530.6 millones, una disminución de 64.6% en comparación con el año anterior. Asimismo, los ingresos financieros cayeron 45.7%, mientras que los gastos financieros crecieron 36.6% por mayores provisiones relacionadas con el cierre de minas.

La contracción de utilidades marca un punto de inflexión en el semestre. (Foto: Referencial - difusión)

BALANCE SEMESTRAL

En el plano financiero, redujo su pasivo corriente en 10.75% respecto a diciembre de 2024, aunque su pasivo no corriente se incrementó en 26.7%, principalmente por mayores cuentas por pagar a entidades relacionadas.

La empresa precisó que las inversiones acumuladas al segundo trimestre ascendieron a US$ 133.6 millones, financiadas con recursos propios.

Con este panorama, el resultado antes de impuestos fue de S/ 669.9 millones, 64.8% menos que en el mismo semestre del año anterior.

