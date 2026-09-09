"Los inversionistas no han penalizado a muchos de países desarrollados a pesar de su alto nivel de endeudamiento".
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Bruno Ghio
Bruno Ghio

La economía mundial vive una paradoja preocupante: las grandes potencias acumulan niveles muy altos de endeudamiento público sobre el PBI, como Estados Unidos, con 125%; Japón, con 205%; y el Reino Unido, con 104%, pero continúan financiándose a tasas de interés relativamente bajas. En contraste, economías sudamericanas con niveles de endeudamiento y déficits fiscales mucho más controlados, como las de Perú y Chile, enfrentan costos de endeudamiento superiores.

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