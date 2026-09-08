A criterio de Haider, los TLC aún siguen siendo relevantes para las empresas, pero requerirán nuevos enfoques desde los gobiernos que intervienen en sus negociaciones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
A criterio de Haider, los TLC aún siguen siendo relevantes para las empresas, pero requerirán nuevos enfoques desde los gobiernos que intervienen en sus negociaciones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El mundo está cada vez más agitado y las empresas deben acomodarse en el nuevo tablero geopolítico para seguir impulsando sus negocios. ¿Qué les preocupa y cuál puede ser el rol del Perú en este escenario?

TE PUEDE INTERESAR

Los libros que deberían leer los CEO en la era de la IA y la geopolítica, según McKinsey
Tim Koller de McKinsey comparte 5 ideas que un CEO en Perú puede aplicar hoy
Nuevos negocios: ¿en cuánto tiempo alcanzan la rentabilidad en Latam? Esto dice McKinsey

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.