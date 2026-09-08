Gestión conversó con Ziad Haider, director global de Geopolítica en McKinsey & Company, para saberlo. El ejecutivo detalló cuáles son las dudas que agobian a las grandes empresas para los próximos años y cómo Perú podría dar un paso adelante para atender nuevas demandas.

-Hoy, donde conflictos como el de Medio Oriente perduran, ¿cuáles son las principales preocupaciones de las grandes empresas sobre el futuro en el ámbito geopolítico?

Si bien las empresas ven que el mundo sigue muy conectado, eso cada vez está más amenazado. En ello pesan las guerras, incluida la invasión rusa a Ucrania, pero otra parte importante son cuestiones de seguridad económica y el modo en que los gobiernos están usando los aranceles.

Todo eso las obliga a gestionar riesgos. Hay enfoques empresariales que están midiendo, por ejemplo, su exposición a la oferta y demanda de fertilizantes o urea. Otras ven espacios para optar por opciones energéticas menos contaminantes.

En general, en eso deben pensar las empresas hoy: qué oportunidades genera este mundo más friccionado.

-Aunque es complejo tratar de “adivinar” qué es lo que sucederá en el futuro, le consulto: ¿qué anticipan las empresas? ¿Ese impacto geopolítico seguirá creciendo?

Como me dijo alguna vez un CEO: lo ven como un problema, pero creen tener buenas soluciones. ¿Cómo encontrarlas? Hay tres preguntas que deben hacerse.

Una, ¿qué nuevo horizonte de crecimiento abre este escenario? Dos, ¿cómo cambiar mi modelo de negocio? Tres, ¿de dónde estoy obteniendo mi información sobre los eventos geopolíticos?

Hay que separar lo real del ruido y entender qué temas sí importan para el negocio. Solo así se pueden planificar escenarios. No se trata de predecir el futuro, pero si anticiparse a diferentes contextos y a través de ello identificar qué sería consistente y qué no.

-¿Podría dar ejemplos sobre esto último?

Por ejemplo, la demanda por el cobre para las energías renovables y electrificación. Esa es la imagen que vemos hoy.

-Latinoamérica es crucial en la producción de cobre, pero, incluso más allá, ¿cuál es el peso que tiene la región hoy en los debates globales?

Creo que tiene un gran peso geoeconómico. Todos los commodities que están en demanda están aquí presentes. Hay un interés real en la región, pero también en Perú por esa razón. La inteligencia artificial (IA) tiene mucho que ver en ello.

Ziad Haider, director global de Geopolítica en McKinsey & Company. Foto: César Campos (GEC).

-¿Puede crecer su importancia?

Creo que sí, el reto está en capitalizar ese vínculo de tener lo que satisface la economía global y atraer inversión, cadenas de valor y desarrollo tecnológico propio.

Algo a su favor es que, en comparación a otras regiones, no hay un conflicto bélico abierto ocurriendo aquí. Vemos más bien que muchos gobiernos buscan nuevos acuerdos comerciales, Perú es un ejemplo de ello, con la Alianza del Pacífico (AP) y su rol en el APEC. Ahí está la oportunidad.

-Eso suena bien, pero ¿la región tiene voz en el debate global como un bloque?

El análisis aquí es distinto. Yo vengo de Singapur, que forma parte del Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) y cuyo comercio interregional supera al de América Latina, a pesar de que tienen la misma población.

-Aquí no tenemos eso exactamente. Además de la AP, se tiene al Mercosur...

Sí, pero es importante lo que hacen. Mercosur ha cerrado un acuerdo con la Unión Europea tras 25 años. La competitividad de cualquier bloque, incluida la AP, reside en la fuerza de las economías que la conforman. Perú tiene capacidad para jugar sus cartas e impulsar su agenda propia de traer capital, tecnología y utilizar esos tejidos de conexión que tiene.

-¿Cree que Perú puede ser ese líder que hoy falta para la integración económica regional?

Sí, absolutamente. Es un jugador del APEC y de la AP. A través de sus industrias, sus productos están en demanda. Observamos que es un ejemplo de cooperación multilateral, pero también lo que llamamos cooperación plurilateral.

-¿A qué se refiere?

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es multilateral y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es plurilateral. La AP también lo simboliza. Por eso la capacidad de Perú para ser un líder en esos espacios me parece muy fuerte por su postura comercial y peso en las cadenas de suministro.

-Se lo preguntaba porque aquí nos encanta decir que Perú, al tener a Estados Unidos (EE.UU.) y China como socios comerciales principales, tiene un rol preponderante en las grandes discusiones geo económicas, ¿es así realmente?

Muchos países deben navegar en esas relaciones, pero aquí hay interés. Pensemos en la IA y los materiales que requiere: Perú los tiene. La demanda potencial en centros de datos también es otra oportunidad. La turbulencia política siempre está, la región y Perú lo saben bien, pero hay espacios para crecer.

-El nuevo Gobierno de Keiko Fujimori tiene ese reto. ¿Qué debería hacer?

Ejecutar. Perú lleva más de 36 meses en expansión económica consecutiva y hay una lista de proyectos de inversión que el nuevo Gobierno está heredando.

Hay interés en muchas áreas, basta ver lo que EE.UU. acordó por los minerales críticos e inversión en defensa, pero ese interés debe traducirse en ideas específicas. Perú debe mover su cadena productiva para no quedar atrás de otros competidores.

TLC aún son importantes a pesar de aranceles

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) fueron históricamente instrumentos que otorgan garantías a las empresas para invertir. Pero hoy, con políticas arancelarias “reforzadas”, ese peso parece disminuir.

Sin embargo, a criterio de Ziad Haider, los TLC aún siguen siendo relevantes para las empresas, pero requerirán nuevos enfoques desde los gobiernos que intervienen en sus negociaciones.

“Lo que se piden son reglas y precios claros. Siempre habrá lugar para un tipo adecuado de TLC [...] Eso Perú lo sabe bien y esperamos ver algunos acuerdos nuevos más adelante”, señaló.

Haider resaltó que, a pesar de los nuevos aranceles, el comercio mundial ha seguido creciendo y las empresas mantienen su apuesta por expandirse a nuevos mercados.