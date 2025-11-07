Latinoamérica lidera en velocidad para rentabilizar nuevos negocios, pero con mayor costo de inversión. | Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ecosistema de creación de nuevos negocios corporativos (venture building), en América Latina, muestra un desempeño sobresaliente. elaborado por McKinsey & Company, la región registra un 76% de nuevos negocios que alcanzan la rentabilidad en menos de dos años, frente al 61% del promedio global.

A nivel mundial, el 80% de los nuevos negocios llega al punto de equilibrio en tres años o menos y, en América Latina, la mayoría lo hace antes del segundo año.

El dinamismo también se evidencia en los ingresos: el 67% de los nuevos negocios latinoamericanos supera los US$ 10 millones anuales, frente al 61% global.

No obstante, la velocidad tiene un costo: alcanzar la rentabilidad en la región demanda una inversión promedio de US$ 113 millones, un 46% más que el promedio global de US$ 77 millones, lo que plantea desafíos en eficiencia y gestión del capital destinado a innovación.

La IA como nuevo requisito competitivo

El estudio advierte que la adopción de Inteligencia Artificial se está consolidando como un factor clave de competitividad.

En cambio, solo el 67% de las compañías latinoamericanas tiene planes concretos para hacerlo, lo que podría limitar su capacidad de escalar con eficiencia.

.

Según McKinsey, el 39% de los nuevos negocios en América Latina estará impulsado por datos o IA, especialmente en los sectores de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (75%) e Industrias Avanzadas (67%).

Tres claves del éxito corporativo

El informe identifica tres factores determinantes en los ventures más exitosos: patrocinio desde la alta dirección, recursos dedicados y una cultura de aprendizaje continuo. El 68% de los líderes que reportan un entorno de experimentación sostiene que sus nuevos negocios cumplieron o superaron las expectativas de crecimiento.

Asimismo, más de la mitad de las empresas con mejores resultados implementan programas de upskilling para fortalecer capacidades en descubrimiento de clientes, testeo de hipótesis y liderazgo emprendedor, pilares que sustentan la escalabilidad y sostenibilidad del negocio.

