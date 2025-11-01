CADE Ejecutivos 2025 se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. (Foto: GEC)
CADE Ejecutivos 2025 se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

A inicios de año, IPAE Acción Empresarial informó que la 63ª edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) sería presidida por María Isabel León, ejecutiva que tiene como parte de su trayectoria el haber sido presidenta de instituciones como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Asiste Perú; además, de vicepresidenta de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes). A horas de la inauguración de la cumbre empresarial, León en diálogo con Gestión comenta sobre la importancia de este encuentro, el cual, según dijo, más allá de temas empresariales y de negocios, apunta a discutir los problemas que afectan al país en la actual coyuntura.

TE PUEDE INTERESAR

Milei no podrá venir a CADE pero viajará a EE.UU. para foro con Trump
Javier Milei no viene a CADE 2025: ¿Por qué canceló su participación?
Keiko Fujimori y Carlos Álvarez no participarán en CADE Ejecutivos 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.