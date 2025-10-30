Softys, de la chilena CMPC, fabrica papel Elite. (Foto: GEC)
Mayumi García
mailMayumi García

Dentro de la camaleónica agenda empresarial con la que lidia todo alto ejecutivo o representante de una firma, también debe existir un apartado destinado exclusivamente para el debate público; es decir, la promoción de un diálogo transparente, directo, respetuoso y, de ameritar la situación, desafiante con el sistema político. Así de claro define el papel de la empresa en contextos complicados, Bernardo Larraín, presidente del directorio de la chilena Empresas CMPC (grupo propietario de Softys), quien participará en la 63ª edición de CADE Ejecutivos como panelista de la mesa “Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?“.

