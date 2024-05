¿Cuánto tiempo tiene en Softys?

Siete años, cinco de ellos en Colombia liderando la operación y dos años en Perú.

¿Siempre estuvo en el consumo masivo?

El 90% de mi vida profesional sí y 10% en cuidado del hogar más asociado a mejoramiento del hogar, en pinturas, decoraciones.

¿El consumo masivo es muy demandante en tiempo?

Es el nivel más demandante en gestión de negocios, es muy dinámico, requiere de mucha innovación. El consumidor de manera permanente requiere soluciones más rápidas y eficientes. Los canales son mucho más dinámicos.

¿Cuáles han sido sus principales retos?

Los principales desafíos en el pasado tenían que ver con el manejo de los canales de distribución, la ruta de llegada al mercado. El consumidor era mucho más fácil de estimular vía medios masivos. Ahora, con la era digital, empezó a ser más desafiante llegar a los consumidores y segmentar para ir con mensajes más precisos. Esa transición de los medios masivos convencionales a la digitalización para llegar al consumidor final supuso un desafío enorme.

¿Hay aprendizajes que traslade a la vida personal?

Varias cosas. Cuando pertenecemos a una compañía como Softys que es líder en los mercados donde participa hay que ser muy cuidadosos con la vanidad. Cuando uno se siente líder y que es el número uno, hay dos caminos. Uno es tranquilizarse y llenarse de vanidad; y el otro es sentir un compromiso con la sociedad, consumidores y el entorno para seguir siempre liderando, proponiendo nuevas cosas, mejores productos y servicios, y eso mismo lo aplico para mi familia, para mis hijos.

¿De qué manera?

Siempre hay que ser mejores independientemente del nivel en que estemos. Hay que seguir luchando, siempre se puede lograr algo nuevo. Mi hija es gimnasta de alto desempeño y de manera permanente esta superándose a ella misma. Mi hijo estudia dos carreras de manera simultánea y de manera permanente se está desafiando. El entorno es hoy es muy desafiante. Antes con una carrera era suficiente, ahora vemos jóvenes que quieren tener dos carreras.

¿Ve desafíos en la captación de talento?

Para nosotros, atraer talento hoy en día es lo más importante porque las empresas están hechas de talento. Las máquinas se compran, para eso hay capital, pero quien hace la diferencia es el que opera la máquina y toma las decisiones con las estrategias de las marcas, con la innovación, desarrollo de productos.

Las generaciones de hoy en día están estimuladas más por propósitos y no solo ven el tamaño de las compañías, sino el compromiso con la sostenibilidad, medio ambiente, responsabilidad social e inclusión. Somos muy activos en eso, y por ello nos hemos hecho muy atractivos para atraer talento en Perú y resto de países de Latinoamérica.

La vida familiar

En su arribo a Perú, ¿cómo cambió su vida familiar?

Cuando tomamos la decisión de aceptar este desafío en Perú, en familia conversamos cuáles eran las mejores opciones. Los hijos tuvieron la posibilidad de venir al Perú. Como mi hija es gimnasta de alto desempeño se fue a EE.UU. becada en una universidad, está estudiando medicina. Mi hijo ya iba a la mitad de su carrera y tomó la decisión de quedarse en Bogotá. Me vine yo con mi esposa a trabajar, empezamos a vivir una nueva etapa, fue como estar recién casados, pero con libertad económica, empezarnos a disfrutar otra etapa de la vida.

¿Interactúa seguido con la familia?

Este año cumplo 25 años de casados con mi esposa, iremos de viaje los dos a celebrar. Logro balancear el trabajo con vacaciones, tiempo de calidad con los hijos, y de manera permanente, con la tecnología, nos conectamos con ellos, sabemos en qué están, los apoyamos en sus eventos. Con los papas y la suegra también. La Navidad pasada los tuvimos acá conociendo Lima y Perú, los llevamos a Machu Picchu, Paracas, pasamos tiempo de calidad también no solo con los hijos.

¿Es un elemento clave para usted?

Pienso que el éxito está medido en la capacidad que todos tenemos para tener un balance entre la vida personal, familiar, trabajo y el tiempo para uno mismo. Si uno logra balancear todo eso de manera adecuada, logra ser feliz. Cualquier desbalance en esas dimensiones genera problemas. Hay que ser muy cuidadoso para mantener un correcto balance y hay que tener siempre la disposición a recibir feedback tanto de la familia, como de su jefe, para saber si en algún momento uno está desbalanceando alguna de esas dimensiones.

De Colombia a Perú: las similitudes y la nostalgia

¿Su llegada a Perú fue grata o tuvo ciertos choques culturales?

Llevo en el Perú dos años y seis kilos de más. No conozco todavía el restaurante colombiano en Lima, no sé dónde queda, no me ha hecho falta. He recorrido, desde el punto de vista de turista extranjero, Arequipa, Cusco, paracas, las dunas de Ica, en Lima; y desde el punto de vista profesional, conozco Tacna, Piura, Trujillo, Iquitos, Chiclayo, Tumbes, Ica, Arequipa, Cusco, me faltan todavía algunas poblaciones, pero he disfrutado el Perú en su dimensión turística y también he conocido el Perú profundo, las zonas un poco menos favorecidas y más necesitadas y eso me ha dado una perspectiva mucho más cercana al mercado y al peruano.

En tanto, ¿ve contrastes a nivel de las personas?

Los peruanos con lo que he me encuentro son cálidos, cercanos, respetuosos, el balance ha sido muy positivo, no solo en la parte turística sino en el relacionamiento con las personas. Hay mucha afinidad entre los peruanos y colombianos, siento que son muy parecidos. He tenido la oportunidad de trabajar con responsabilidades en Brasil, Venezuela, Ecuador, me he relacionado muchísimo con chilenos, obviamente, con mexicanos y centroamericanos y siento que con los peruanos tenemos un nivel de afinidad mucho más alto.

Sin embargo, ¿qué extraña de Colombia?

Nunca pensé decir esto, pero lo que he extrañado es la lluvia. Siempre que llovía en Bogotá o Cali o Medellín, no era muy grato porque uno no podía ir a la calle, pero hoy ya viviendo en Lima, cuando pasa mucho tiempo empieza uno a extrañar la lluvia. Además, he extrañado las montañas verdes de Bogotá, Cali y Medellín, que son muy exuberantes, después las arepas colombianas se consiguen en Lima y en algunos casos acá son mejores que muchas de las que hay en Colombia.

De Perú, ¿qué lugar le agrada más?

Valle Sagrado y Machu Picchu, se vive una magia espectacular. Arequipa tiene su magia, esa parte antigua, sus volcanes a lado generan una magia. Voy con alguna frecuencia a Paracas, me gusta mucho. La Reserva Nacional de Paracas es preciosa. La pesca deportiva es de mis hobbies y Perú tiene algunos sitios de pesca deportiva interesantes. Acá estoy comenzando a coordinar algunas excursiones de pesca.

¿Tiene algún propósito más allá del ámbito laboral?

He recibido mucho de la vida, de mi familia, de la sociedad y de las empresas con las que he trabajado y ojalá, al final de mi vida pueda devolver un poco de eso, ayudar un poco más, contribuir más, y en ese sentido si me gustaría poder vincularme a algún proyecto de devolver algo a la sociedad y las comunidades más necesitadas.

Si no hubiera estado en el consumo masivo, ¿qué sector hubiera escogido?

Sino no hubiera estado en consumo masivo, me hubiera gustado estar en un área de gestión humana porque el tema del talento me gusta. Las relaciones con las personas, entender cuál es el botón para mover su motivación. Es un arte poder trabajar y desarrollar el máximo potencial de las personas. Es el camino que hubiera tomado.

