Los precios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegaron a caer hasta 4%, encaminando al metal a una de sus peores semanas de la última década. El principal factor detrás de la fuerte liquidación es el creciente escepticismo sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial y el papel del cobre en el sector.

El metal utilizado en cableado se había disparado hasta un máximo histórico cercano a US$ 15,000 la tonelada en septiembre, cuando inversionistas optimistas apostaban por un impulso de la demanda proveniente de centros de datos y otras infraestructuras de IA. Ahora, los precios amenazan con caer por debajo de US$ 12,000, ya que las dudas sobre las perspectivas de la IA han dado a los vendedores en corto el control del mercado del cobre y de otros metales.

“Desde que la IA comenzó a impulsar el precio venimos diciendo que esto podría estar un poco exagerado”, dijo Albert Mackenzie , analista de cobre de Benchmark Mineral Intelligence Ltd. “No quiere decir que la IA no sea importante, pero están ocurriendo muchas más cosas”.

Entre los otros factores que pesan sobre el mercado están la débil demanda china, la menor posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles y un dólar más fuerte, que suele restar atractivo a las materias primas denominadas en la moneda estadounidense para muchos compradores.

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En China, el giro bajista quedó reflejado en las caídas de la Bolsa de Futuros de Shanghái, que superaron incluso el desplome de la LME. El cobre en Shanghái acumuló su peor semana en 15 años.

En Londres, el cobre caía 1.7% a US$ 12,309 la tonelada a las 10:59 a.m. hora local y se encaminaba a una baja semanal de alrededor de 8%. La magnitud no está lejos de las caídas registradas durante las primeras etapas de la pandemia de covid-19 y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara sus aranceles del “Día de la Liberación” en 2025.

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Un aspecto inusual del desplome es que ocurre al mismo tiempo que aparecen señales de una creciente presión sobre la oferta de cobre físico a corto plazo. Las primas en China —que se pagan por encima de los precios de las bolsas— se han disparado a niveles extraordinarios ante la escasez del metal. En la práctica, los futuros están ajustándose a un mercado considerablemente más débil, incluso cuando los compradores se apresuran a asegurar suministros ahora.

Una razón es la creciente expectativa de que las elevadas primas de esta semana atraigan metal desde Estados Unidos, donde un fuerte flujo de entrada durante el último año ha generado enormes inventarios. La escasez de oferta ya ha llevado a operadores a reservar varios cargamentos desde Estados Unidos hacia China, según personas familiarizadas con el asunto.

Otros metales también fueron duramente golpeados esta semana. El estaño —otro de los metales considerados potenciales beneficiarios de la demanda de IA— se desplomó alrededor de 12%, mientras que el zinc perdió cerca de 5%.