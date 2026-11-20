El oro cotizó cerca de US$ 3,500 la onza el viernes y se encaminaba a perder alrededor de 8% esta semana, después de tocar su nivel más bajo desde septiembre de 2025. La plata ha caído casi 15% en las últimas cinco sesiones.

El desplome confirma una ruptura decisiva por debajo de US$ 4,000 la onza, un nivel que algunos inversionistas consideraban un piso para el oro, sostenido por las compras de bancos centrales y de quienes aprovechan las caídas de precios.

La magnitud de la caída del oro ha sido difícil de atribuir a algún vendedor visible. Las tenencias de oro en fondos cotizados en bolsa han aumentado en su mayoría desde mediados de año, mientras que los especuladores en el mercado de futuros Comex no han reducido agresivamente sus posiciones alcistas.

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“Vemos muy pocas señales de salidas de gran escala en el oro”, escribió Daniel Ghali , jefe de estrategia de metales de Deutsche Bank AG, en una nota. En cambio, las oscilaciones del precio del oro obedecen a un “vacío de liquidez”, ya que los compradores se retiran del mercado y hay “pocos flujos observables que expliquen los fuertes movimientos de precios”, escribió.

Las señales de varios funcionarios de la Fed sobre nuevas alzas de tasas de interés han seguido presionando al oro, que generalmente se ve perjudicado cuando aumentan los costos de endeudamiento porque no paga intereses.

El miércoles, el gobernador Christopher Waller reiteró su opinión de que la Fed podría tener que considerar un aumento de medio punto porcentual en su reunión de diciembre, en lugar del cuarto de punto que espera el mercado.

La perspectiva de una política monetaria más restrictiva ha mantenido elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro, con la tasa a 10 años rondando el 5%.

A nivel mundial, los inversionistas apuestan a que los principales bancos centrales, entre ellos la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, mantendrán las tasas prácticamente sin cambios durante años una vez que terminen su ciclo de alzas a fines de 2027.

El oro ha perdido alrededor de un tercio de su valor desde que comenzó la guerra entre EE.UU. e Irán a fines de febrero, debido a que el alza de los costos de la energía impulsó la inflación y alejó las perspectivas de recortes de tasas. El metal precioso también ha sido arrastrado por el desplome de las acciones tecnológicas, en momentos en que la preocupación por las apuestas en inteligencia artificial lleva a las bolsas mundiales a su racha de pérdidas más larga en más de tres años.