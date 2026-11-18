Andrés Obrecht, vicepresidente de Ausenco en Perú, señaló a Gestión que la operación peruana cerrará 2026 con un crecimiento del orden de 20%, un desempeño que, según dijo, es similar al del resto de la región.

“El precio de los metales llegó para quedarse por un buen rato. No sé si denominarlo un ciclo o un súper ciclo, pero al final esto se traduce en una presión sobre las operaciones existentes por aumentar la producción”, explicó.

Andrés Obrecht, vicepresidente de Ausenco en Perú.

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Perú vs. Chile: cómo se mueve el negocio de Ausenco en ambos mercados

Para 2027, la oficina peruana estima un crecimiento del orden de 10% a 15%, siempre que se mantenga el escenario de precios elevados. Ese avance se reflejará en su planilla: ya supera las 700 personas y empezará el próximo año con al menos 740, frente a las cerca de 1,000 que tiene la oficina de Chile.

“Nosotros vendemos horas profesionales, entonces el negocio está directamente relacionado con el número de personas que tenemos en cada oficina”, anotó. Por esa razón, la empresa no maneja un plan de inversión en activos. “No somos dueños de oficinas ni de camionetas; en general arrendamos las cosas. Lo que vendemos es conocimiento”, precisó.

En Sudamérica, Ausenco tiene presencia principalmente en Perú, Chile y Brasil, además de una oficina en Argentina que viene creciendo. En la comparación con Chile, Obrecht indicó que la rentabilidad de ambos mercados es similar y que la diferencia está en el volumen: la producción chilena de cobre ronda los 5.5 millones de toneladas al año, mientras que la peruana está en 2.8 millones.

Según el ejecutivo, en el promedio de los últimos 10 años Chile se ha ubicado ligeramente por encima de Perú, aunque ambos son los mercados más relevantes para Ausenco en la región.

Ausenco apunta a un nuevo frente en Perú: el gasto anual de las minas

El segmento al que Ausenco pondrá “especial atención” es en el Sustaining CAPEX (capital de sostenimiento), es decir, lo que las operaciones mineras gastan cada año para mantenerse en el negocio. Ese gasto demanda servicios de ingeniería que suelen contratarse bajo la modalidad de contrato marco.

“No tengo medida nuestra participación (market share) y estoy intentando medirla. Lo que sí estoy dimensionando es que la torta es grande y es muy interesante tener una parte ahí”, afirmó el ejecutivo.

Hoy la oficina peruana atiende entre 30 y 50 servicios en simultáneo, aunque unos 20 contratos concentran el grueso de los ingresos. Entre sus clientes figuran Las Bambas (MMG), Antamina y Anglo American, en trabajos ligados al crecimiento de operaciones existentes.

Obrecht anotó que los servicios de ejecución son los que más personal ocupan y, por tanto, los que más volumen generan, pero también los menos frecuentes. “En Perú, los proyectos que están en fase de ejecución son pocos, no son muchos”, dijo. Aun así, aseguró que todas las líneas de la firma, desde los estudios tempranos hasta la ingeniería para cierre de minas, crecen a un ritmo parejo.

En proyectos nuevos, el caso más visible es Zafranal, en Arequipa, un proyecto greenfield —es decir, que parte de cero y no es la ampliación de una operación— donde Ausenco venía avanzando hasta que la iniciativa entró en pausa a fines de 2025. Según Obrecht, la firma sigue trabajando en la optimización de sus componentes y el proyecto ya tiene inversión ejecutada, entre ella un campamento construido el año pasado.

El proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) de Teck Resources es uno de los yacimientos de cobre a gran escala más importantes del mundo, ubicado en la región de Tarapacá, en el norte de Chile

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IA, permisos y El Niño: cómo ve Ausenco los riesgos de la minería en Perú

Obrecht refirió que en toda la historia de la minería se han extraído 700 millones de toneladas de cobre y que en los próximos 18 años se necesitará esa misma cantidad, lo que obliga a llevar los proyectos a producción con más velocidad. A su juicio, el mayor margen está en los permisos y en la certeza jurídica de los ya otorgados.

Sobre el paquete de medidas que prepara el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para simplificar trámites, fue cauto: “En caso de concretarse podría eventualmente ayudar”.

Del lado de la ingeniería, la compañía incorporó con fuerza la inteligencia artificial (IA) este año, bajo un marco de gobernanza interno. Con ella, según Obrecht, una ingeniería que tomaba 12 meses podría hacerse en nueve, y en etapas tempranas se pueden analizar diez escenarios donde antes se revisaban tres. “Las decisiones las tomamos nosotros. Si uno cree lo que la IA le dice sin filtrar, pueden ser errores muy complejos”, advirtió. Aun así, remarcó que en ingeniería se ahorran meses, mientras que en permisos se ahorrarían años.

En cuanto al Fenómeno El Niño, el ejecutivo indicó que hoy no impacta en ninguna operación en particular, aunque la firma lo incluye en los análisis de riesgos de todos sus proyectos y de las propuestas en las que participa. “Las operaciones mineras en general están todas muy bien preparadas; incluso lo hacen de mejor manera que las ciudades”, comentó.

Fuera de la minería, que explica casi el 90% del negocio global, Ausenco ha atendido a clientes portuarios, de transporte y de energía eólica. En Perú ha participado en propuestas para puertos y ferrocarriles, pero no tiene ningún servicio de ese tipo en ejecución. “El foco es minería, y particularmente cobre, oro y plata”, insistió.