Mina Justa se prepara para una nueva etapa de desarrollo que podría prolongar sus operaciones por casi dos décadas más. Con una inversión proyectada cercana a US$ 2,000 millones, la unidad minera ubicada en Marcona (Ica) obtuvo luz verde ambiental para ampliar sus actividades. ¿Qué cambios contempla el proyecto?

La autorización fue otorgada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), mediante una resolución directoral emitida el último viernes, que aprobó la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Mina Justa, presentada por Marcobre.

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El principal cambio será la incorporación de una mina subterránea para extraer minerales de sulfuros . Esto permitirá a la compañía combinar la extracción bajo tierra con la que actualmente realiza a tajo abierto, mediante la actualización de su plan de minado. Con esta estrategia, Marcobre busca extender la vida útil de Mina Justa hasta 2044.

El proyecto contempla dos accesos subterráneos, nuevas instalaciones de procesamiento y obras complementarias para integrar la extracción bajo tierra con el actual tajo abierto. Foto: Andina

¿Qué obras contempla el proyecto?

La modificación ambiental considera la incorporación y adecuación de 22 componentes para poner en marcha la operación subterránea. Entre las principales obras figuran dos accesos, denominados Rampa Norte y Rampa Sur, que permitirán el ingreso de trabajadores y maquinaria, así como el traslado del mineral hacia las instalaciones de procesamiento.

También se habilitarán nuevas zonas de explotación para extraer el mineral ubicado bajo tierra. Estas labores contarán con un sistema de relleno en pasta, que permitirá ocupar los espacios que queden vacíos después de retirar el mineral y contribuirá a mantener la estabilidad de las zonas explotadas.

En la etapa de procesamiento, Marcobre contempla implementar una Planta de Relleno en Pasta y optimizar su Planta de Sulfuros, donde se procesará el mineral extraído de la nueva operación subterránea.

El proyecto también incluye modificaciones en las zonas de almacenamiento de mineral, depósitos de desmonte y el sistema de manejo de relaves, donde se disponen los residuos generados durante el procesamiento.

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A estas obras se suman nuevos talleres, áreas de servicio, estaciones de combustible y una planta de shotcrete, material utilizado para reforzar y estabilizar las paredes de las excavaciones subterráneas. Asimismo, se realizarán adecuaciones en la infraestructura eléctrica para abastecer de energía a los nuevos componentes.

En materia de infraestructura complementaria, se construirán nuevas vías internas, entre ellas la denominada Haul Road 18, y se incorporará un sistema de abastecimiento de agua de mar para atender las necesidades de la operación.

Según el Senace, Marcobre cumplió con los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente para obtener la aprobación de la modificación de su estudio ambiental. La autorización forma parte de un paquete de 63 expedientes ambientales aprobados por la entidad, vinculados con inversiones superiores a S/ 20,000 millones.

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