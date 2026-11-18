Hammack, quien trabajó tres décadas en Goldman Sachs Group antes de incorporarse a la Fed, dijo que el banco central debería fijar estas pautas mientras los mercados estén en calma.

“Cuando llega un período de tensión, puede haber muy poco tiempo para decidir bajo qué principios operar o cómo comunicarlos”, dijo Hammack el martes en declaraciones preparadas para un evento en Washington.

La presidenta de la Fed de Cleveland dijo que el banco central debería fijar un umbral alto para intervenir en el mercado de bonos del Tesoro y actuar solo cuando exista el riesgo de que las disfunciones del mercado “se trasladen a la economía real”, y no cuando los cambios en la liquidez y la volatilidad reflejen factores fundamentales.

Las compras de bonos del Tesoro también deberían considerarse cuando otras alternativas, como proporcionar liquidez a través del mercado de acuerdos de recompra, o repos, resulten insuficientes. Hammack dijo que apoya “mejorar” la facilidad permanente de repos de la Fed mediante una ampliación de su horario de operación.

Hammack dijo que el banco central debería comunicar con mayor claridad cuándo las compras de activos buscan mejorar la liquidez del mercado y cuándo tienen como objetivo respaldar la economía. La Fed podría hacerlo estableciendo una cartera separada para esas compras, de modo que el público sepa cuáles se realizaron para garantizar el funcionamiento del mercado, afirmó.

Durante la crisis financiera mundial y la pandemia, la Fed realizó compras masivas de activos, algunas para proporcionar liquidez a los mercados de crédito y otras para estimular la economía mediante la reducción de las tasas de interés a largo plazo.

El edificio de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington D. C. (EE. UU.), el viernes 23 de julio de 2021. Fotógrafa: Stefani Reynolds/Bloomberg.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha convocado cinco grupos de trabajo integrados por expertos externos para recomendar formas en que el banco central puede mejorar en distintas áreas, incluida la gestión de su balance de US$ 6.8 billones. Warsh ha expresado su preferencia por reducir esas tenencias para disminuir la presencia de la Fed en los mercados.

Han circulado varias propuestas sobre el balance, incluida una recomendación de la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, para que las compras destinadas a respaldar los mercados financieros se mantengan separadas de los bonos adquiridos para estimular la economía.

Hammack reiteró el lunes que prefiere que la Fed eleve las tasas de interés en incrementos pequeños y constantes para contener la elevada inflación.

Los inversionistas esperan actualmente que la Fed eleve las tasas de interés en diciembre y nuevamente en enero, según los precios de los contratos de futuros.

Consultada durante una sesión de preguntas y respuestas sobre el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro este año, Hammack dijo que los participantes del mercado consideran en general que el movimiento responde a las expectativas de crecimiento económico y de nuevas alzas de tasas de la Fed.

“Lo que escucho principalmente es que esto ha sido impulsado por las expectativas de crecimiento, de un crecimiento continuo de la economía de EE.UU. y, a partir de eso, por un cambio en la visión sobre cuál debería ser la postura adecuada de la política de la Fed”, dijo. “El mercado está incorporando expectativas de más alzas para ayudar a volver a controlar la inflación”.

Escrito por Jonnelle Marte