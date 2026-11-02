¿Qué necesita América Latina, y sobre todo Perú, para crecer? (Foto: Andina)
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Agencia Bloomberg
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Aunque en el pasado fue propensa a los shocks externos, América Latina ha capeado las turbulencias geopolíticas de este año prácticamente indemne.

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