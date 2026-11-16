Miles de usuarios estadounidenses denunciaron problemas para acceder a sus cuentas bancarias en línea de algunas de las grandes entidades del país, como Chase, Bank of America y Wells Fargo, entre otras.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró más de 4,000 informes de incidencias de clientes de Chase antes de las 2 de la tarde (hora local).

La página recibió también más de 2,500 incidencias de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan. Además, Zelle, la red de pagos que permite la transferencia de dinero entre cuentas bancarias registró centenares de quejas.

Las incidencias comenzaron a reportarse en torno a las 09:30 de la mañana (hora local), cuando algunos usuarios comenzaron a advertir de problemas en acceso a sus plataformas bancarias.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. (…) Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible”, dijo un portavoz de Chase a CNN.

“Los sistemas de U.S. Bank no se han visto afectados directamente. Sin embargo, los clientes que intenten enviar o recibir pagos por Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones”, señaló U.S. Bank en un comunicado.

Los fallos se producen unos días después de que el transporte aéreo a nivel nacional se paralizara por un fallo técnico que dejó en tierra a más de 12,000 vuelos y provocó más de 10,000 cancelaciones el viernes y el sábado.

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de Trump endurece el cerco bancario a inmigrantes sin estatus legal

La semana pasada, Microsoft también vivió una suspensión de sus servicios de Microsoft 365, entre ellos Teams y Outlook, por otro fallo técnico.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma en Microsoft, Charles Lamanna, atribuyó la reciente caída global de los servicios de Microsoft 365 a una combinación de un “defecto latente” introducido en julio, una mayor carga y una menor capacidad del servidor.

JPMorgan Chase atribuye los fallos a un “error de software”

El banco estadounidense JPMorgan Chase atribuyó los fallos reportados por varios usuarios a un “error de software” y descartó que se trate de un ciberataque, al no encontrar indicios.

“JPMorgan Chase ha experimentado un problema temporal relacionado con un error de software en los sistemas de hardware locales. No hay indicios de que se trate de un ataque informático”, aseguró el banco más grande de Estados Unidos en un comunicado difundido en su cuenta en la red social X.

Elaborado con información de EFE, CNN.