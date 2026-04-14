“No creo que sea irrazonable. ¿Por qué no tenemos información sobre quién está en nuestro sistema bancario?”, Semafor reportó que Bessent dijo en una cena el lunes organizada por el medio de comunicación en Washington. “Tengo una propiedad en el Reino Unido; quieren saber quién vive en cada apartamento”.

Esa medida ejecutiva planeada sería un nuevo impulso significativo en el esfuerzo del presidente Donald Trump de desalentar la migración indocumentada hacia EE.UU., y podría imponer nuevos requerimientos sustanciales a las instituciones financieras.

Actualmente, no se requieren documentos de ciudadanía para abrir una cuenta bancaria en EE.UU. En la Unión Europea, los bancos suelen aceptar el documento nacional de identidad en lugar del pasaporte, aunque la verificación de la ciudadanía es más común en otros países.

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La orden de exigir un pasaporte u otra prueba de ciudadanía podría dificultar la apertura de cuentas bancarias tanto para inmigrantes como para ciudadanos. En 2025, solo había unos 183 millones de pasaportes estadounidenses en circulación, en contraste con una población de EE.UU. de más de 340 millones.

El Wall Street Journal y Semafor ya habían informado que las nuevas normas de verificación de ciudadanía podrían aplicarse no solo a clientes nuevos, sino también a los titulares de cuentas existentes, lo que podría suponer una gran carga regulatoria y de cumplimiento tanto para los consumidores como para las instituciones financieras.

Algunos empleados del Tesoro han intentado persuadir a los funcionarios designados políticamente de la agencia de adoptar una propuesta menos estricta para que los bancos certifiquen la ciudadanía estadounidense, reportó Bloomberg previamente. Grupos del sector bancario también han expresado su preocupación por la viabilidad de verificar el estatus migratorio y el posible impacto en los clientes.

Según las fuentes, los bancos también han advertido sobre el daño potencial para la economía de EE.UU. si la gente comenzara a perder el acceso al sistema bancario.

Tasas de interés

Bessent también dijo que la Reserva Federal debería adoptar una postura de “esperar y ver” si bajar o no las tasas de interés, ya que la guerra con Irán ha disparado los precios mundiales de la energía y ha generado preocupación por los niveles de inflación.

“En cuanto a si creo que deberían bajar las tasas de interés, sí, eventualmente. Creo que ahora tenemos que esperar y ver qué sucede con la economía”, dijo Bessent en el evento de Semafor el lunes. El banco central está “haciendo lo correcto al observar la situación”.

Bessent afirmó que su previsión —realizada antes del inicio de la guerra con Irán— de un crecimiento económico anual del 4% seguía siendo posible, pero añadió: “Vamos a tener que recuperar algo de terreno perdido”.