La orden de exigir un pasaporte u otra prueba de ciudadanía podría dificultar la apertura de cuentas bancarias tanto para inmigrantes como para ciudadanos. (Foto: Shutterstock)
La orden de exigir un pasaporte u otra prueba de ciudadanía podría dificultar la apertura de cuentas bancarias tanto para inmigrantes como para ciudadanos. (Foto: Shutterstock)
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Agencia Bloomberg
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que “se está tramitando” una orden ejecutiva que requiere que los bancos reúnan información sobre la ciudadanía de sus clientes, según el medio Semafor.

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