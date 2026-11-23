El inicio del año escolar 2027 podría contemplar clases virtuales en algunas regiones del país afectadas por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. El Ministerio de Educación (Minedu) evaluará esta posibilidad en función de los daños registrados en la infraestructura educativa y de las condiciones de los colegios para recibir a los estudiantes.

El viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Luis Alemán, señaló que primero será necesario determinar el nivel de afectación de las instituciones educativas y de las propias regiones. A partir de ese diagnóstico se definirá si existen las condiciones para iniciar las actividades escolares de manera presencial.

“Eso se tendrá que evaluar en su oportunidad: qué tanto es la afectación de la infraestructura educativa, qué tanto es la afectación en la región correspondiente”, indicó el funcionario.

El Minedu evaluará las condiciones de los colegios antes de definir el inicio del año escolar 2027 en las zonas afectadas. (Foto: Andina)

Decisión dependerá de cada región

Alemán explicó que la evaluación se realizará en coordinación con los gobiernos regionales y las direcciones regionales de Educación. Con base en los resultados, las autoridades determinarán si corresponde mantener el inicio presencial del año escolar o adoptar temporalmente la modalidad virtual.

“Se determinará, en coordinación con los gobiernos regionales, en coordinación con la Dirección Regional de Educación, si es oportuno el inicio del año escolar de manera presencial o tendría que tomarse la medida de que sea de manera virtual”, sostuvo.

El viceministro también se refirió a la disciplina dentro de los colegios y señaló que los padres de familia tienen un rol importante en el acompañamiento de sus hijos y en su comportamiento dentro de las instituciones educativas.

Las declaraciones fueron brindadas durante su visita al Colegio Naciones Unidas, en San Juan de Miraflores, donde supervisó la jornada del Examen Nacional de Preselección de Beca 18.