Un grupo de 10 módulos móviles del Ministerio de Salud (Minsa) ubicados en Lima y Piura, valorizados en 16´828,988.57 dólares, se encuentran en abandono en un contexto de emergencia por el Fenómeno El Niño, según reveló Cuarto Poder.

La adquisición de 10 unidades se contrató a finales de 2018 y representó más de 56 millones de soles al tipo de cambio de entonces. El objetivo de esto era llevar atención médica a zonas de desastre, donde los hospitales resultaran afectados o no pudieran cubrir la demanda.

Los módulos fueron fabricados en 2019 y entregados en su totalidad en 2020. Aunque llegaron a utilizarse durante la emergencia por la COVID-19, según el reportaje, dejaron de operar en 2022.

En Lima, el dominical pudo constatar que estas estructuras presentaban:

Camillas con óxido visible, especialmente en sus ruedas y partes metálicas.

Rampas dañadas.

Puertas separadas de las estructuras.

Componentes y recubrimientos desprendidos.

Sillas sin uso.

Cartones y restos de mobiliario acumulados en las inmediaciones.

Corrosión en partes de los módulos y de sus equipos.

En la parte posterior del Instituto Nacional de Salud, en Chorrillos, se observaron cuatro módulos deteriorados. Otro punto inspeccionado se encuentra cerca del Centro de Salud San Pedro, al norte de Lima, donde las unidades también permanecen inmovilizadas.

La situación se repite en Piura. En el Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II, el equipo periodístico registró estructuras afectadas por la corrosión y espacios cubiertos de manera improvisada. En el Hospital de Apoyo Nuestra Señora de las Mercedes, una de estas instalaciones funciona como almacén.

A estos daños reportados se suma la incertidumbre sobre la ubicación de parte del equipamiento médico que se perdió. Julio Mijichich, director de Digerd, indicó que no contaba con un detalle específico y anunció que una comisión concluiría su informe el 12 de noviembre.

“Es una constante de la desidia de los funcionarios, especialmente en este sector salud tan sensible, que no han sido capaces de comprender que en salud necesitan mantenimientos preventivos y correctivos permanentes para que se le dé atención. Simplemente olvidan, lo dejan, se oxida y se pierden millones de soles”, señaló Omar Neyra, especialista en salud pública.