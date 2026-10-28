Alicorp informó que su subsidiaria Alicorp Holdco España S.L.U. recibió un desembolso de US$ 35 millones, correspondiente al préstamo sindicado de hasta US$ 480 millones que la compañía comunicó al mercado el 3 de setiembre de 2026.

El desembolso fue reportado el 27 de octubre ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante un hecho de importancia suscrito por Verónica Cecilia Febres Sarmiento, representante bursátil de Alicorp S.A.A. La comunicación no especifica el destino de los recursos.

Alicorp Holdco España S.L.U. es una sociedad holding constituida el 22 de mayo de 2012 por Alicorp Inversiones S.A., subsidiaria de Alicorp. Su objeto social comprende la adquisición, tenencia, administración y gestión de títulos valores y participaciones en sociedades constituidas en España y otros países.

Desembolsos y condiciones del préstamo sindicado

El 17 de setiembre, Alicorp comunicó que su subsidiaria colombiana, Alicorp Colombia S.A.S., recibió dos desembolsos bajo el mismo contrato: US$ 65 millones y COP 188,648.4 millones. Este último monto corresponde a pesos colombianos y no debe sumarse al desembolso en dólares sin aplicar el tipo de cambio correspondiente.

El financiamiento comprende una línea de crédito comprometida de hasta US$ 230 millones para Alicorp, con un plazo inicial de tres años, y otros US$ 250 millones en préstamos de mediano plazo, con vencimiento a cinco años, destinados a sus subsidiarias Alicorp Colombia, Alicorp Ecuador y Alicorp Holdco España.

El acuerdo permite también desembolsos en pesos colombianos para las operaciones de la compañía en ese mercado.

Alicorp tiene un amplio portafolio de marcas en el mercado. (Foto: Alicorp)

BBVA, Citigroup, JPMorgan Chase Bank y Banco Santander participaron como coordinadores principales y colocadores conjuntos (Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners), junto con otras entidades financieras en calidad de prestamistas.

La operación también contempla la cancelación de una línea de crédito comprometida anterior de hasta US$ 120 millones, suscrita por Alicorp y comunicada como hecho de importancia en agosto de 2024. La cancelación entró en vigor el 8 de setiembre de 2026.

El nuevo financiamiento se conoce en medio de la expansión regional de Alicorp. El 1 de agosto, la compañía asumió directamente en Colombia la operación del negocio de cuidado del hogar que adquirió a Unilever por más de US$ 158 millones, según informó Gestión el 4 de setiembre.

La transacción comprendió una planta de producción en Palmira, activos, entre ocho y 10 marcas de cuidado del hogar y cerca de 200 colaboradores. Entre las marcas incorporadas al portafolio de Alicorp figuran FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic y Vel Rosita.