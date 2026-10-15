En el primer semestre de 2026, AlaCena, la marca de Alicorp, creció a doble dígito frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por la publicidad de impacto, las campañas para generar nuevos hábitos y el dinamismo de su portafolio. Para el cierre del año, la marca mantiene sus expectativas y, según su lectura, el Fenómeno de El Niño afectaría principalmente a otras categorías de productos básicos, sin modificar sus perspectivas para el negocio de salsas.

AlaCena apunta a mantener su crecimiento de doble dígito en 2027

AlaCena proyecta mantener un crecimiento de doble dígito en 2027 y, con más del 50% de participación de mercado, buscará ampliar el tamaño de la categoría. Según Rodrigo Alva, gerente de marca de AlaCena, la prioridad como líder es desarrollar el consumo de salsas antes que concentrarse en ganar participación. “Nuestro objetivo es hacer crecer el mercado y el consumo per cápita, no quitar participación”, señaló.

En esa estrategia, la marca tiene como meta duplicar el consumo per cápita de salsas en los próximos años. Con estimaciones internas, Alicorp calcula que el consumo per capita de salsas envasadas bordeaban los 440gr/año en el 2023, su objetivo es duplicar el consumo per capita alcanzando 880gr/año al 2028. “Esta cifra es alcanzable para nosotros dado que otros países de la región sobrepasan el 1kg/año per capita”, precisó.

Para lograr este objetivo, la marca se apoya en oportunidades de crecimiento tanto en Lima - que concentra el 60% de sus ventas- como en regiones, con particularidades como la mayor preferencia por sabores picantes en el sur.

Canales: cómo AlaCena llega al consumidor

El canal tradicional representa más del 50% de las ventas de AlaCena, mientras que el canal moderno concentra más del 20%. A estos se suman otros canales de distribución que vienen ganando dinamismo, como los discounters y las tiendas de conveniencia, entre ellas Tambo y OXXO. La marca continuará explorando qué presentaciones se adaptan mejor a cada canal para facilitar el consumo y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

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Picantes: la categoría que gana espacio

Cabe precisar que la mayonesa concentra entre 60% y 70% del negocio y se mantiene como la principal categoría de AlaCena, seguida por los picantes. Aunque estos tienen menor peso, avanzan a mayor ritmo y presentan espacio para ampliar su penetración. Para Alva, el crecimiento de la categoría también pasa por generar nuevas ocasiones de consumo.

Así, las salsas picantes se perfilan como una oportunidad de crecimiento para AlaCena. La categoría gana nuevas ocasiones de consumo por tendencias como el dipping y dunking (salsear y remojar), vídeos en TikTok y la comida rápida, mientras que en el sur existe mayor afinidad por sabores como rocoto y uchucuta.

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Portafolio e innovación: nuevas mayonesas, ketchup y picantes

En 2026, AlaCena incorporó mayonesas con sabor en edición limitada, ketchup sin azúcar y salsas picantes en botella, ampliando las opciones dentro de su portafolio.

De cara a 2027, AlaCena mantendrá la innovación en mayonesas, salsas y picantes, aunque la estrategia también apunta a desarrollar las categorías de mayor consumo.