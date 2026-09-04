En medio de su proceso de expansión regional, Alicorp comunicó nuevas decisiones en el ámbito financiero. La compañía peruana, que desde el 1 de agosto asumió directamente en Colombia la operación del negocio de cuidado del hogar adquirido a Unilever por más de US$ 158 millones, informó ahora la suscripción de un préstamo sindicado por hasta US$ 480 millones.
La operación fue detallada como hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y contempla la participación de un grupo de bancos internacionales.
En concreto, el financiamiento comprende una línea de crédito comprometida por hasta US$ 230 millones para Alicorp, con un plazo inicial de tres años. A ello se suman US$ 250 millones en préstamos de mediano plazo, con vencimiento a cinco años, destinados a sus subsidiarias Alicorp Colombia, Alicorp Ecuador y Alicorp Holdco España.
¿Cómo está estructurado el nuevo financiamiento?
El préstamo sindicado contempla, además, un tramo que podrá ser desembolsado en moneda local colombiana para las operaciones de Alicorp en ese país.
En la operación participaron Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Citigroup, JPMorgan Chase Bank y Banco Santander como Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners, junto con un grupo de bancos en calidad de prestamistas.
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El nuevo financiamiento también implica la cancelación de una línea de crédito comprometida anterior de hasta US$ 120 millones, suscrita previamente por Alicorp y comunicada como hecho de importancia en agosto de 2024. Esta cancelación tendrá efecto el 8 de septiembre de 2026.
La expansión de Alicorp en Colombia
La nueva operación financiera se conoce semanas después de que Alicorp asumiera directamente la operación del negocio de cuidado del hogar que adquirió a Unilever en Colombia. La transacción comprende la planta de producción ubicada en Palmira, sus activos, entre ocho y 10 marcas del negocio de cuidado del hogar y cerca de 200 colaboradores que anteriormente formaban parte de Unilever.
Dentro de las marcas que se incorporaron al portafolio de Alicorp figuran FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic y Vel Rosita.
Juan Felipe Isaza, country manager de Alicorp para Colombia, Centroamérica y Caribe, explicó a La República de Colombia que la operación forma parte de la estrategia de expansión regional de la compañía.