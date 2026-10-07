Las empresas evalúan nuevas formas de complementar la compensación de sus trabajadores.
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Dax Canchari Reyes
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El sueldo continúa siendo un componente central de la oferta laboral, pero las empresas están incorporando otros elementos para responder a las expectativas de sus trabajadores. Los beneficios adicionales y las condiciones bajo las que se desarrolla el trabajo ganan espacio dentro de la propuesta que las organizaciones construyen para sus colaboradores. ¿Qué están incorporando las compañías a esta oferta laboral?

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