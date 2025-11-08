¿Cuáles son las novedades sobre los anuncios de empleo en Perú? (Foto: Pexels)
Un indicador clave en la evolución del empleo de un país es el número de avisos laborales. En el Perú, según recabó el Banco Central de Reserva (BCRP), la cifra de anuncios de vacantes ascendió un 10.5% en octubre en comparación con aquella registrada en el mismo periodo del 2024.

