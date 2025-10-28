Continúa el retiro de la AFP, que inició el pasado martes 21 de octubre y esta vez es el turno para aquellos cuyo dígito final del DNI es el número 2. Aquí te cuento en qué días estas personas podrán realizar sus registros, hasta cuándo tienen plazo, cómo es que deben hacerlo correctamente y a qué link oficial deben ingresar para hacer el registro de solicitud para el Retiro de AFP. Recordemos que son hasta 4 oportunidades las que se tienen para poder realizarlo de manera correcta.

Fechas para Solicitar el Retiro de AFP 2025

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) confirmó que el registro de solicitudes para el retiro de fondos AFP 2025 comenzó el martes 21 de octubre, iniciando con los afiliados cuyo DNI termina en el dígito de letra.

La SBS ha establecido cuatro oportunidades para realizar la solicitud:

Fechas 1 y 2: Días consecutivos para cada grupo de DNI.

Días consecutivos para cada grupo de DNI. Fecha 3: Casi un mes después (a fines de noviembre).

Casi un mes después (a fines de noviembre). Fecha libre: Del 4 de diciembre al 18 de enero, para quienes no lograron hacerlo antes.

Si tu DNI termina en: Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Letra 21 de octubre - 19 de noviembre 1 22 de octubre 23 de octubre 20 de noviembre 2 24 de octubre 27 de octubre 21 de noviembre 3 28 de octubre 29 de octubre 24 de noviembre 4 30 de octubre 31 de octubre 25 de noviembre 5 03 de noviembre 04 de noviembre 26 de noviembre 6 05 de noviembre 06 de noviembre 27 de noviembre 7 07 de noviembre 10 de noviembre 28 de noviembre 8 11 de noviembre 12 de noviembre 01 de diciembre 9 13 de noviembre 14 de noviembre 02 de diciembre 10 17 de noviembre 18 de noviembre 03 de diciembre

Cabe señalar que entre el 04 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, será la última oportunidad para rezagados, sin importar cuál sea el dígito final de tu DNI.

Link del Retiro de AFP 2025 hoy 28 de octubre

Pasos para hacer la solicitud del Retiro de AFP 2025

Ingresa a la web oficial de la AFP correspondiente a la que tú perteneces (se habilitará una página exclusiva para este proceso). Registra tus datos personales y proporciona la cuenta bancaria donde deseas recibir el dinero. Indica el monto que deseas retirar. Verifica y confirma la información ingresada. Luego, podrás hacer seguimiento al estado de tu solicitud. Finalmente, espera hasta 30 días calendario para que el monto solicitado sea depositado en tu cuenta.

¿Cómo saber a qué AFP estás afiliado?

Saber a qué AFP estás afiliado es esencial para realizar trámites, retiros o consultas. Puedes hacerlo de dos maneras:

Consulta Virtual en la SBS

Ingresa al portal oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Consulta de Situación Previsional SBS Selecciona la opción “Situación Previsional”. Ingresa tu número de DNI y sigue las instrucciones.

El sistema mostrará tu AFP actual, el saldo acumulado y otra información relevante.Este servicio está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

También puedes comunicarte gratuitamente al 0800-10840 (previa verificación de identidad).