La respuesta es: personalizando cada postulación con palabras clave. Eduardo Parraguez, head of Product de Rankmi, dijo a Gestión que es importante -desde la perspectiva del postulante- que participe de procesos de selección enfocándose en lo que se está solicitando, “no de manera genérica”.

“Cualquier tecnología que se use buscará similitudes entre el postulante y el proceso de selección. Desde las empresas, ya no solo es buscar el mejor CV que tengo, sino de buscar el mejor candidato. Antes se consignaba hasta resultados académicos en la universidad, ahora no solo se busca al mejor candidato, sino al mejor en un proceso en específico”, comentó.

Asimismo, explicó que no hay procesos donde los candidatos se eliminen automáticamente por la información que comparten. “Con esta información el reclutador puede tomar decisiones, a través de un score”.

Cada vez son más las empresas que se apoyan en la tecnología para optimizar los procesos de selección de nuevos talentos

LEA TAMBIÉN: Consejos para sobresalir en su primera entrevista de trabajo

No obstante, aseguró que “la tecnología que se utiliza se puede entrenar de tal manera que no puedan existir sesgos en los procesos de selección”.

Pero la IA no solo está en la primera etapa. De acuerdo con Rankmi, en las entrevistas de trabajo también se están incorporando tecnologías. “Hay reuniones donde entre un boot de IA y graban las reuniones, transcriben lo conversado, para luego ser analizado”.

“Hay tecnologías que analizan la predisposición del candidato, o si estaba tenso o relajado. Se ve también qué tan buena es esa persona para comunicarse. Por ello, la recomendación es que los candidatos practiquen antes la entrevista”, indicó.

¿Cómo usar la tecnología a nuestro favor?

El ejecutivo de Rankmi dijo que una opción sería usar ChatGPT cuando se encuentra una oferta laboral. “Lo que hará la tecnología es tomar los puntos fuerte de la oferta y del CV para hacer un match entre ellos”.

“Si vas a postular a 10 lugares distintos, entonces debes tener una CV para cada postulación. Van a destacar a la misma persona, pero van a estar descritos según lo que cada empresa está buscando”, agregó.

Para Ricardo Fernández, managing partner at Amrop Peru, para tener éxito en una entrevista laboral, la preparación previa es clave y representa más de la mitad del éxito. “Esto implica investigar en profundidad sobre la empresa: su sector, estilo organizacional, niveles de facturación (si esta información está disponible), número de colaboradores, y, si es posible, el perfil de quien realizará la entrevista”.

Es importante destacar que esta preparación no busca que el candidato actúe de manera ficticia o intente parecer alguien que no es, advierte, sino que le permita comprender las necesidades y expectativas de la empresa. “Los reclutadores valoran enormemente cuando un candidato demuestra conocimiento y comprensión sobre la organización a la que desea integrarse. Esto refleja interés genuino y compromiso con el proceso”.

¿Qué información debo consignar en el CV?

En LinkedIn pueden encontrar nuestra información académica o experiencia profesional. Por lo que será clave también que en la descripción, aprovechemos para colocar cuáles son nuestras habilidades blandas.

Fernández de Amrop, subrayó que el CV no está en desuso, “simplemente ha evolucionado en sus formatos y ahora también es muy importante contar con un perfil profesional de LinkedIn robusto, por ejemplo”.

En esa línea, mencionó que lo más importante al elaborar un CV es tener en cuenta que quienes lo revisan disponen de muy poco tiempo para leer documentos extensos. Por ello, lo ideal es sintetizar la información más relevante en una o dos páginas como máximo, priorizando los detalles sobre los últimos cargos desempeñados.

En tanto, si se trata de un currículum en físico se debe evitar tener varias páginas. “Ya no se acostumbra incorporar la edad ni la dirección, porque hay la opción del trabajo remoto. Lo mismo pasa con el lugar donde se estudió o cuánto tiempo tardó en terminar la carrera. Antes solo se aprendía de la universidad, hoy se puede complementar la educación”, concluyó Parraguez.

SOBRE EL AUTOR Mía Ríos Editora digital. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa escrita, digital y TV.