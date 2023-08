Evidentemente una economía como la de ahora impacta en el mercado laboral . Hay una estadística que dice que el 33% de los empresarios no quiere contratar para el 2023, pero si lo ves desde el otro lado, el 67% dice que sí van a contratar. Entonces es importante ser conscientes que el mercado está más competitivo, por lo que hay que prepararnos mejor. Este año se requiere de más dedicación, pero los resultados están siendo igual de favorables que en los años anteriores .

¿Cuáles han sido los resultados en las recolocaciones que impulsaron?

En el primer trimestre del 2023, el 94% (de los recolocados) igualó o mejoró su puesto respecto al anterior. Y el 76% igualó o mejoró su sueldo. En el 2022 el 91% igualó o mejoró su puesto y el 74% igualó o mejoró su sueldo. Este año estamos mejor. Cuando la gente toma conciencia de que la cosa está más dura, se esfuerza más y consigue los resultados.

¿Cuál es el tiempo promedio de una recolocación laboral?

Un gerente general que gana sueldos muy grandes se va a demorar mucho más que una persona que está buscando un puesto medio. Los altos ejecutivos están en alrededor de cinco a seis meses en tiempos de recolocación; los ejecutivos de rangos medios están en tres a cuatro meses .

En un proceso de búsqueda de empleo, ¿Cuáles son los errores frecuentes que suelen cometer quienes no reciben una asesoría como la que ustedes dan?

El primero es pensar que no hay trabajo . Al inicio comentamos que el 33% de empresas no va a contratar, pero el 67% sí. Entonces es un tema de mentalidad. Si se asume que no hay, la gente se desanima . Un segundo error es no prepararse adecuadamente, la gente a veces espera que los llamen o que sus amigos les pasen la voz. Un tercer error es no definir cuál es el valor que ellos saben agregar, cuáles han sido sus logros, sus indicadores de éxito. Todos pueden identificar ese valor a través del método PAR.

¿En qué consiste ese método?

La ‘P’ es cuál es el problema que había, la ‘A’ es cuál es la acción y la ‘R’ cuál es el resultado que se generó. Un ejemplo, si estás encargado de la venta de galletas en la zona sur de Lima, en tu CV puedes decir que lograste vender a quince tiendas más, conseguiste nuevos clientes o lograste que pagaran en el 90% de los casos en el plazo definido. Esos son resultados. El currículo es un documento que tiene que estar vivo siempre, para ir registrando tus avances de carrera ; ese es un error de mucha gente, no llevar un registro de sus avances, logros o qué habilidades va desarrollando. Otro error es que no cuidan su actitud dentro de las entrevistas. Las personas quieren contratar a personas con buena actitud.

¿En qué sentido señala lo de la actitud? ¿están desganados en la entrevista laboral, molestos o dudan de la propuesta laboral?

Todo eso que mencionas. Y a veces no muestran entusiasmo por la posición, lo que demuestran es solo interés por la plata que le van a pagar. No han investigado a la empresa. A mi me ha pasado al entrevistar (a un postulante) y preguntar qué sabes de nosotros. Y responden “creo que hacen algo relacionado a la recolocación”. Pregunto si ha leído nuestra página web. Y dicen, “uy, traté de hacerlo ayer pero se fue la luz en mi casa”. Entonces, ¿para qué quieres trabajar acá? si no te has tomado el trabajo de investigarnos, si no tienes una razón de alineamiento con nuestro propósito.

¿Cómo alcanzar ello?

Para conseguir un trabajo no solo tienes que demostrar que puedes hacer ese trabajo, y eso lo demuestras hablando de tus experiencias y logros que has hecho con el encargo que te dieron, sino también es importante demostrar qué te gusta, qué te apasiona, qué te entusiasma de este trabajo en particular. Y el tercer punto es cómo encajas, cuáles son tus valores, cómo vas a calzar bien con la cultura de la organización . Para eso tienes que averiguar cuál es la cultura de esa organización, ¿y cómo se averigua?, lo investigas en su página web, lees los LinkedIn de los gerentes de más nivel, preguntas a amigos que han trabajo allí, buscas en diarios, en páginas web, qué se dice de esa organización, para saber cómo encajas. Si no te brillan los ojos, no puedes conseguir un trabajo .

Mencionó que a veces solo nos dejamos guiar por el sueldo en una oferta laboral, ¿en qué casos se podría aceptar cambiar de trabajo por un sueldo similar o incluso menor, a cambio de otras condiciones? ¿En qué casos se podría aceptar un menor sueldo?

En varios. Aceptas un menor sueldo si sientes que puedes crecer en esa organización, si sientes que en un corto o mediano plazo, creciendo, puedes acceder a mejores posiciones, y por lo tanto llegarás a ganar más . También si es que te gusta mucho más lo que vas a hacer. Si te gusta lo que haces, lo vas a hacer mejor, y te vas a desarrollar más rápido. Y también por que vas disfrutar lo que haces. El trabajo es una parte demasiado importante en nuestras vidas para odiar lo que haces todos los días. Hay gente que está dispuesta a tener un trabajo que no le gusta nada, pero que le pagan bien, pero hay que ser leal a uno mismo, tratar de encontrar un trabajo donde te paguen bien, pero donde también hagas lo que te gusta.

Hoja de vida

Estudios. Es administradora de empresas por New York University y MBA por la Adolfo Ibáñez. Ha seguido los programas PAD y el de presidentes de la Universidad de Piura. Y ha tomado distintos cursos de liderazgo en universidades como Harvard, Georgetown, Kellogg y Singularity University.

Cargo. Es presidente de LHH DBM Perú y de LHH Chile, especialista en outplacement y desarrollo del talento en ambos países. Es miembro independiente del directorio de diversas empresas, ONGs y de organizaciones civiles y académicas.

Publicaciones. Es la autora de “Usted S.A”, ya con 20 ediciones. Ha publicado más de 1,000 artículos y videos.

Reconocimientos. Ha sido incluida en el listado de las “50 Mujeres más Poderosas del Perú” por la revista Forbes el 2022. Es “LinkedIn Top Voice Latino América” y ha sido reconocida entre los top 15 en el 2022. Y 6 años seguidos entre los top 25 líderes empresariales en el Perú con mejor reputación -y la primera entre las mujeres - según los rankings de Merco.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.