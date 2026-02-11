Empresas tienen problemas para hallar ejecutivos senior en el Perú. (Foto: difusión).
Empresas tienen problemas para hallar ejecutivos senior en el Perú. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

En el contexto de un mercado laboral en constante cambio y, en algunos casos, con un alto nivel de rotación, el hallazgo de candidatos con un buen perfil se convierte en un reto permanente. El estudio de Tendencias de Recursos Humanos, elaborado por la consultora Korn Ferry, confirma que este problema no se limita a posiciones operativas o técnicas, sino también a cargos de mayor jerarquía de las empresas peruanas.

TE PUEDE INTERESAR

Talento senior: la oportunidad que Recursos Humanos no puede seguir postergando
Recursos Humanos redefinen el rumbo corporativo: Los puntos que evalúan para las estrategias
Así puedes lidiar con un jefe que frena tu progreso profesional, según una experta en recursos humanos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.