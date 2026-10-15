Primos Chicken fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor pollo a la brasa del Perú en los Premios SUMMUM 2026. (Foto: Primos Chcken)
Primos Chicken fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor pollo a la brasa del Perú en los Premios SUMMUM 2026. (Foto: Primos Chcken)
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Edgar Velito
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Primos Chicken, la cadena familiar de pollerías que también opera la marca de chifa Kou Xin, volverá a abrir un local antes de cerrar el año, luego de un periodo en el que priorizó consolidar los puntos de venta que ya tenía. La empresa también ha decidido reordenar sus prioridades en el negocio del chifa y sigue de cerca el impacto que el Fenómeno de El Niño (FEN) podría tener sobre sus proveedores.

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