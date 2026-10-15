El nuevo local de Primos estará ubicado en Miraflores, sobre la av. Benavides, y apunta a iniciar operaciones en la primera quincena de diciembre. “Ya tenemos el local cerrado, ya lo estamos remodelando”, señaló a Gestión Arturo Madueño, socio fundador de Primos Chicken. La última apertura de la marca fue la de Comandante Espinar, en noviembre de 2024.

Según Luis Madueño, también socio fundador, el nuevo punto replicará el formato de Espinar. “Va a ser igual, con todos nuestros servicios, productos y experiencias”, indicó. La empresa no reveló el monto de inversión, aunque lo calificó como una apuesta importante para seguir creciendo con la marca. “Es una ubicación muy interesante por el flujo y el perfil del consumidor, y nos permite seguir fortaleciendo nuestra presencia en Lima”, explicó.

Con esta apertura, la cadena sumará siete locales de Primos, cinco en Lima y dos en playas del sur (Boulevard de Asia y Punta Hermosa), además de un dark kitchen en San Borja dedicado al delivery. Su planta de producción en Surco, que opera actualmente a cerca del 70% de su capacidad, puede atender al nuevo punto de venta sin necesidad de ampliarse. “Nos mudamos a un sitio amplio y hasta ahora está muy bien. Si seguimos creciendo, habría que ver ampliar la planta”, comentó Arturo Madueño.

Luis Madueño y Arturo Madueño, socios fundadores de Primos.

Locales del sur impulsan las ventas

En Lima, la operación se mantuvo estable y registró un ligero crecimiento. El local de Espinar, cuyo arranque se vio afectado durante cerca de seis meses por obras en la avenida, ya alcanzó el nivel de venta de los demás locales.

La diferencia se vio en el sur. Al comparar los meses de invierno de 2026 con los del año anterior, las ventas de los locales de Asia y Punta Hermosa crecieron alrededor de 30%. “El clima ayuda. Sobre todo en fines de semana largos se nota bastante el incremento de gente”, sostuvo Arturo Madueño.

A nivel consolidado, la empresa acumula un crecimiento de alrededor de 18% en lo que va del año y espera cerrar el 2026 cerca del 20%. Para el 2027, con el nuevo local en marcha, proyecta un avance de entre 20% y 30%. “Siendo conservadores, creo que el crecimiento debería estar en ese rango”, afirmó.

Kou Xin pone el foco en Miraflores

En el caso de Kou Xin, que cuenta con dos locales, uno en el Boulevard de Asia y otro en Miraflores, la estrategia cambió de dirección. El local de Miraflores (abierto en octubre de 2025), que queda junto al Primos de Armendáriz, tuvo un inicio lento, pero ganó tracción después del verano con campañas publicitarias y nuevos platos en la carta. Este punto opera todo el año con atención en salón, delivery y para llevar.

El local de Kou Xin en Miraflores (abierto en octubre de 2025), que queda junto al Primos de Armendáriz, tuvo un inicio lento, pero ganó tracción después del verano con campañas publicitarias y nuevos platos en la carta.

Por ello, la reapertura del local de temporada en el Boulevard de Asia, que cerró el 11 de mayo y vendió en niveles similares a los del año anterior, está en evaluación. “Vemos que el chifa en Lima recién se está consolidando y preferimos por ahora concentrarnos allí”, explicó Arturo Madueño.

La marca tampoco tiene previsto acelerar aperturas. “Kou Xin está en una etapa de construcción de marca. Nuestro objetivo no es abrir por abrir, sino encontrar ubicaciones correctas y replicar el concepto de manera consistente”, precisó Luis Madueño. La empresa evalúa oportunidades para Kou Xin en Lima y en otros mercados, aunque prefieren anunciarlas cuando estén suficientemente maduras.

El Niño y los costos, bajo observación

De cara al próximo verano, la empresa identifica al FEN como un riesgo que llegaría principalmente a través de su cadena de abastecimiento. “Si impacta a nuestros proveedores, nos impacta a nosotros. Puede haber cortes de carretera, productos que no llegan a Lima o subidas de precios”, advirtió Arturo Madueño, quien recordó que en un episodio anterior hubo escasez de limón. La compañía cuenta con planes de contingencia, aunque por ahora no registra un impacto marcado.

Con la apertura, la cadena sumará siete locales de Primos, cinco en Lima y dos en playas del sur (Boulevard de Asia y Punta Hermosa), además de un dark kitchen en San Borja dedicado al delivery.

El alza de los combustibles sí elevó sus costos de traslado hacia los locales, con mayor peso en el delivery, un canal que gana participación en sus ventas. La empresa busca absorber parte de esas variaciones con eficiencia operativa, mientras que sus principales insumos (pollo, papa y verduras) aún no muestran incrementos significativos. Sobre un eventual ajuste de precios, Luis Madueño señaló que la prioridad es mantener una propuesta de valor competitiva. “Evaluamos no solo los costos, sino también el comportamiento del consumidor y del mercado. Tratamos de no tomar decisiones apuradas”, dijo.

Para el 2027, la empresa no descarta nuevas aperturas, aunque su foco estará en sostener la calidad en todos sus locales. “No te puedo decir que en el 2027 no voy a abrir ningún local, o de repente abrimos dos. Si aparece una oportunidad que nos conviene, se evalúa de inmediato”, afirmó Arturo Madueño.

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