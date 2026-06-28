Antoinette Peryre, gerente de Marketing de Cerámica San Lorenzo, señaló que la compañía creció alrededor de 4% en el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, desempeño que atribuyó a la recuperación iniciada en la segunda mitad de 2025 y al fortalecimiento de su red comercial. “Desde el segundo semestre del año pasado ya venimos con una recuperación importante. Entonces, este crecimiento para nosotros es una señal de una curva ascendente”, afirmó a Gestión.

Entre los factores que impulsaron los resultados, la ejecutiva destacó la ampliación de la cobertura de distribución local con la incorporación de cerca de 20 nuevos puntos de venta, sobre una red de alrededor de 274 distribuidores . Asimismo, resaltó la consolidación de la empresa en mercados externos, incluyendo Ecuador y EE.UU.

“Nos consolidamos como los principales exportadores a Ecuador, además hemos ingresado de manera muy exitosa a Estados Unidos, donde ya contamos con clientes importantes y proyectos de largo plazo ”, comentó. En esa línea, agregó que la firma también fortaleció su propuesta de valor mediante inversiones en tecnología. En particular, destacó la actualización tecnológica realizada en la planta 3 (Lurín), destinada a mejorar los acabados de sus distintas líneas de producto.

LEA TAMBIÉN Cerámica San Lorenzo busca que peruanos remodelen su hogar cada año y medio

Además, recordó que a fines de 2025 la empresa lanzó su portafolio de productos rectificados, con el que busca ganar participación en el segmento premium de revestimientos . Entre las novedades figuran los formatos 60x60 rectificados y la línea ultrabrillo, orientados a una demanda creciente por productos de mayor valor agregado. De cara al cierre de 2026, la vocera destacó que la compañía espera acelerar su crecimiento. “ Estamos apuntando a cerrar el año versus 2025 casi con dos dígitos ”, remarcó.

La mayor demanda también viene impulsando nuevas decisiones operativas. En ese sentido, adelantó que la empresa se encuentra próxima a poner en funcionamiento un nuevo horno para incrementar su capacidad de producción y abastecer el crecimiento del mercado peruano . “Debemos ser una de las pocas empresas locales que sigue creciendo en volumen. Estamos a puertas de prender un horno nuevo para poder abastecer una demanda creciente en el mercado peruano”, señaló.

LEA TAMBIÉN Cerámica San Lorenzo evalúa posible aumento de producción en planta de Lurín

Antoinette Peryre, gerente de Marketing de Cerámica San Lorenzo, señaló que la empresa apunta a cerrar 2026 con un crecimiento cercano a los dos dígitos y reforzar su presencia en segmentos de mayor valor agregado. Foto: GEC

Inversiones en planta para el mercado de lujo

La estrategia de crecimiento de Cerámica San Lorenzo también contempla nuevas inversiones para atender la creciente demanda de productos orientados a los segmentos medio y premium del mercado de revestimientos.

El segmento medio, acotó la gerenta, representa cerca del 50% del mercado, mientras que el segmento lujo concentra alrededor del 16%, categorías en las que la compañía busca reforzar su presencia. “Tenemos el liderazgo en el segmento económico. Ahora nos interesa seguir consolidándonos conforme las tendencias vayan avanzando y conforme la demanda del mercado nos ayude no solamente a dar un mejor producto, sino también a elevar el ticket promedio del mercado”, subrayó.

En esa línea, la empresa viene enfocando su innovación en acabados más sofisticados y formatos de mayor valor agregado, manteniendo una propuesta de precios accesibles para el consumidor. Uno de los principales focos es el desarrollo del formato 60x60 rectificado , cuya demanda viene creciendo tanto en Perú como en los mercados de exportación.

LEA TAMBIÉN Celima alista nuevas inversiones en su fábrica en Punta Hermosa

“Ya estamos participando desde el año pasado en ese segmento y hemos visto una necesidad creciente, tanto en el mercado local como en exportación. Por eso estamos incrementando nuestra capacidad para atender esa demanda”, indicó. Para respaldar este crecimiento, la subsidiaria del grupo Lamosa en Perú pondrá en operación un nuevo horno en su planta principal durante este año, proyecto que forma parte de un plan más amplio de inversiones productivas y tecnológicas.

“ Vamos a tener un incremento de capacidad de entre 10% y 12%. En la práctica, implica tener un horno nuevo operando para generar mayor volumen y abastecer principalmente el crecimiento de los segmentos medio y lujo ”, detalló la especialista.

La iniciativa se suma a las recientes actualizaciones de tecnología de impresión digital implementadas en dos de sus plantas. En conjunto, las inversiones previstas por la empresa en Perú alcanzan aproximadamente S/ 3 millones (US$ 886,000 al tipo de cambio actual), aunque el monto podría ser superior conforme avancen los proyectos.

“El Grupo Lamosa está apostando por el crecimiento de sus manufacturas a nivel regional y esta es una de ellas. Son muy buenas noticias para un mercado que sufrió mucho en los últimos años y que ahora vuelve a una senda de crecimiento”, anotó.

Con esta expansión, Cerámica San Lorenzo espera fortalecer su participación en el mercado de revestimientos de mayor valor agregado. En particular, la meta de la empresa es incrementar en dos puntos porcentuales su participación en el segmento del formato 60x60 rectificado, actualmente uno de los de mayor dinamismo dentro de la industria .

“Nos gustaría incrementar nuestra participación en ese segmento en dos puntos porcentuales. Es el segundo formato con mayor participación dentro del mercado peruano y vemos una oportunidad importante de crecimiento”, aseveró.

LEA TAMBIÉN Cerámica San Lorenzo aumenta capacidad de producción y contempla llegar a Estados Unidos

Cerámica San Lorenzo busca fortalecer su participación en los segmentos medio y premium con nuevos formatos rectificados 60x60 y acabados de mayor valor agregado. Foto: Cerámica San Lorenzo

¿Nuevos distribuidores para 2026? A qué apunta Cerámica San Lorenzo

Además de las inversiones en capacidad productiva, Cerámica San Lorenzo proyecta ampliar su alcance comercial con el fortalecimiento de su red de distribución.

Peryre indicó que la empresa buscará replicar este año el crecimiento alcanzado en 2025, cuando expandió su cobertura en cerca de 7%, incorporando alrededor de 20 nuevos puntos de venta. Para 2026, la meta es mantener un ritmo similar. “Queremos replicar este crecimiento. Estamos apuntando a estar entre 7% y 8% de crecimiento en clientes nuevos y en cobertura comercial ”, expresó.

La estrategia de Cerámica San Lorenzo no pasa necesariamente por sumar más distribuidores, sino por crecer junto a los socios actuales mediante la apertura de nuevos puntos de venta dentro de sus zonas de influencia. “Lo que queremos es que nuestros distribuidores crezcan. Son socios estratégicos que vienen trabajando con nosotros desde hace más de 25 años. Estamos identificando oportunidades de crecimiento por volumen y valor para desarrollarlas de manera conjunta”, comentó.

LEA TAMBIÉN Cassinelli continuará con aperturas de tiendas en malls en el 2024

Según la vocera, el fortalecimiento de esta relación fue uno de los principales pilares de la compañía durante 2025 y continuará siendo una prioridad este año. A la fecha, el plan presenta un avance cercano al 48%, en línea con el calendario de ejecución previsto.

En paralelo, la firma busca seguir expandiendo sus negocios internacionales, especialmente en mercados donde ya tiene presencia consolidada como Ecuador, Chile y Colombia, además de profundizar su incursión en Estados Unidos. “El mercado estadounidense es muy exigente en calidad, logística y servicio. Hemos ingresado con productos desarrollados para clientes específicos y creemos que es el inicio de una oportunidad importante de crecimiento”, afirmó.

Cerámica San Lorenzo prevé renovar cerca del 25% de su portafolio durante 2026, con más de 80 desarrollos y lanzamientos orientados a las nuevas tendencias del mercado. Foto: Cerámica San Lorenzo

¿Nuevos productos en su portafolio para 2026?

En sintonía con su estrategia para ganar participación en los segmentos medio y premium, Cerámica San Lorenzo renovará cerca del 25% de su portafolio durante 2026, con más de 80 nuevos desarrollos y lanzamientos. “ Estamos apuntando a una renovación de casi el 25% del portafolio . Este esfuerzo busca construir una oferta más eficiente y fortalecer nuestra participación en el segmento lujo”, reveló.

La compañía ya ejecutó parte de este plan durante el primer semestre, período en el que incorporó alrededor de un 10% adicional de nuevos SKU, mientras que el resto de lanzamientos llegará progresivamente durante el año. El mercado de revestimientos se caracteriza por una constante evolución de preferencias, manifestó, lo que obliga a mantener una oferta dinámica y alineada con las tendencias de diseño y consumo.

Entre las principales corrientes que observa la compañía destacan los acabados que reproducen maderas y mármoles de apariencia más natural, así como una creciente demanda por productos de inspiración cementicia, tonos tierra, acabados rústicos y colores cálidos. “El consumidor se está sofisticando y busca cada vez más acabados que se asemejen a materiales naturales. Vemos una tendencia importante hacia los tonos tierra, las maderas y los productos cementicios, tanto en el segmento residencial como institucional”, dijo.

Precisamente, uno de los focos de crecimiento para este año será el canal institucional, dirigido a proyectos inmobiliarios y de construcción, para el cual la empresa ha desarrollado un portafolio especializado.

Respecto a la dinámica del mercado peruano, Peryre señaló que la compañía mantiene su apuesta por incentivar una mayor frecuencia de remodelación en los hogares, aunque reconoció que se trata de un cambio de comportamiento que requiere varios años. “No es un objetivo de corto plazo porque implica cambiar hábitos de consumo. Lo que buscamos es demostrar que no se necesita una gran inversión para renovar un espacio y mejorar la calidad de vida dentro del hogar”, sostuvo.

La vocera destacó además el rol que desempeñan los maestros instaladores en las decisiones de compra. Según estimaciones de la empresa, alrededor del 70% de las adquisiciones de revestimientos para el hogar están influenciadas por la recomendación de estos especialistas. Por ello, la compañía continuará fortaleciendo sus programas de capacitación. Durante 2025 formó a más de 15,000 maestros de obra a nivel nacional y espera repetir esa cifra este año.

En cuanto a las perspectivas de la industria, Peryre destacó que el mercado de revestimientos acumula un crecimiento cercano al 16% hasta mayo, por lo que la empresa prevé que cierre el año con una expansión de alrededor de 7%. “La gente está tomando conciencia de la importancia de su entorno y está apostando por renovar sus espacios. Remodelar una cocina, una sala o una terraza ya no solo responde a una necesidad , sino también a una búsqueda de bienestar y calidad de vida”, argumentó.

LEA TAMBIÉN De casas a edificios: el giro silencioso de Hidrocentro en el mercado de piscinas en Perú