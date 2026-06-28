Cerámica San Lorenzo mantiene una estrategia enfocada en innovación, crecimiento comercial y fortalecimiento de su capacidad productiva. Foto: Cerámica San Lorenzo
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Karen Guardia Quispe
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La operación de Cerámica San Lorenzo, empresa del grupo mexicano Lamosa, en Perú registra un crecimiento de un dígito durante el primer cuatrimestre de 2026 y apunta a alcanzar tasas de dos dígitos en los próximos meses. Para ello, la compañía apuesta por ampliar su portafolio de productos, apoyándose en la innovación y en las nuevas tendencias del mercado de acabados. ¿Cuáles son las metas que se ha planteado para el resto del año y qué inversiones prevé ejecutar en sus plantas en Perú para fortalecer su operación y competitividad?

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