El Poder Ejecutivo promulgó la ley que declara de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco pospanamax en el puerto del Callao, infraestructura clave para el mantenimiento y reparación de embarcaciones de gran tamaño.

La medida fue oficializada mediante la Ley N.° 32589, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma señala que el proyecto forma parte de la política nacional marítima y busca fortalecer la industria naval, la seguridad marítima y la posición del Perú como hub logístico y marítimo regional en el Pacífico Sur.

De acuerdo con el dispositivo, el dique seco estará destinado al mantenimiento mayor, reparación, modernización y construcción de embarcaciones civiles y de defensa de gran tamaño.

La futura infraestructura naval se articularía con el desarrollo del megapuerto de Chancay y la ampliación del puerto del Callao.

Proyecto había sido aprobado por el Congreso en abril

La promulgación ocurre luego de que, a fines de abril, el Pleno del Congreso aprobara por unanimidad el proyecto que declaró de interés nacional esta infraestructura.

Durante el debate parlamentario, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, autor de la iniciativa, señaló que el Perú pierde alrededor de US$ 180 millones anuales por no contar con un dique capaz de atender embarcaciones de gran tamaño que arriban al país.

Según estimaciones de SIMA, el dique seco pospanamax podría demandar inversiones cercanas a US$ 450 millones.

Asimismo, sostuvo que el proyecto se articula con el desarrollo del megapuerto de Chancay y la futura ampliación del puerto del Callao, en un contexto de mayor tránsito de buques pospanamax en el Pacífico.

Según el dictamen debatido en el Legislativo, la obra podría demandar inversiones cercanas a US$ 450 millones y ejecutarse en la Base Naval del Callao, de acuerdo con estimaciones de Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

La norma promulgada lleva la firma del presidente José María Balcázar y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

¿Qué es el dique seco pospanamax?

Un dique seco es una infraestructura utilizada para realizar mantenimiento, reparación, modernización y construcción de embarcaciones fuera del agua. En este caso, el proyecto aprobado para el puerto del Callao estará orientado a atender buques pospanamax, es decir, embarcaciones de gran tamaño que superan las dimensiones tradicionales del Canal de Panamá.