El Pleno del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen del Proyecto de Ley 14093/2025-CR, que declara de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco pospanamax en el puerto del Callao, infraestructura considerada clave para el desarrollo de la industria naval, la seguridad marítima y la competitividad logística del país.

Durante el debate, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, autor de la iniciativa, destacó que el Perú pierde aproximadamente US$ 180 millones al año por no contar con un dique que permita dar mantenimiento a los buques de gran tamaño que ya arriban al país.

“El Perú tiene que convertirse en un centro de atracción en el Pacífico Sur para este tipo de naves. La construcción de este dique pospanamax va a traer enormes ventajas para toda la población y, en particular, va a crear empleos de alta calidad”, afirmó.

Rospigliosi subrayó que la obra fortalecerá la soberanía marítima, reducirá la dependencia de servicios en el extranjero y permitirá formar capital humano especializado, generando oportunidades laborales para ingenieros, técnicos, electricistas y soldadores, además de impulsar proveedores locales y servicios especializados.

Asimismo, señaló que el proyecto se articula con el desarrollo del megapuerto de Chancay y la futura ampliación del puerto del Callao, lo que consolidará al Perú como un centro logístico y naval estratégico en la región.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz (bancada FP), explicó que la iniciativa permitirá brindar mantenimiento, reparación y construcción de embarcaciones de gran porte, contribuyendo a que el país aproveche su posición geoestratégica en el Pacífico Sur y responda al creciente tránsito de buques pospanamax.

En el debate los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP), Auristela Obando Mogan (bancada FP), Germán Tácuri Valdivia (bancada JP-VP-BM) y Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) se pronunciaron a favor de la iniciativa legislativa.

La propuesta legislativa fue exonerada de segunda votación con 94 votos a favor, con lo cual quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Beneficios

Según el dictamen, la construcción del dique seco pospanamax en el puerto del Callao tendrá un impacto social como es la generación de empleo digno y especializado.

“El proyecto demandará profesionales en soldadura especializada, ingeniería naval, operación de equipos de precisión, y tecnologías marítimas avanzadas, con remuneraciones considerablemente superiores al salario mínimo nacional”, señala el documento.

También impulsará la formación de capital humano nacional, al precisar que la construcción y operación del proyecto generará un ecosistema de transferencia tecnológica que capacitará a miles de trabajadores peruanos en técnicas navales de vanguardia mundial, convirtiendo al país en formador de mano de obra especializada para toda la región.

El dictamen también señala que, según la empresa estatal peruana Servicios Industriales de la Marina (SIMA), el proyecto dique seco, que se ejecutaría en la Base Naval del Callao, demandaría una inversión de US$ 450 millones.