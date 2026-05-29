La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre el inicio de la construcción del paradero Acho, en el Rímac, el cual se convertirá en el primer punto de interconexión directa entre los corredores complementarios Azul y Morado, marcando así un hito en la modernización del transporte público, informó la entidad.

La obra será ejecutada en un área cedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima y beneficiaría a más de 40,000 usuarios mensuales y cerca de 500,000 pasajeros al año, indicó la entidad.

“Con esta intervención, los usuarios ya no tendrán dos paraderos aislados, sino un único espacio de conexión entre ambos servicios. Esto eliminará la necesidad de desplazarse por vías de alto tránsito o recorrer largas distancias para realizar transbordos. De esta manera, se está mejorando significativamente la seguridad y experiencia de viaje de los pasajeros”, explicó el jefe de la ATU, David Hernández.

¿Qué implica el proyecto?

El proyecto contempla la instalación de plataformas de concreto de alta resistencia para brindar mayor comodidad y seguridad a los usuarios durante la espera del servicio.

Asimismo, contará con baldosas podotáctiles para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Además, se ejecutarán trabajos de adecuación de veredas, rampas y mejoras en la circulación peatonal, con el objetivo de garantizar una infraestructura accesible y segura para las personas con movilidad reducida.

Sobre la operación

El proyecto también contempla la reorganización integral del área operativa, a fin de que cada corredor cuente con zonas claramente definidas para el embarque y desembarque de pasajeros.

Asimismo, el nuevo paradero Acho también contará con topellantas, separadores y barandas de seguridad para ordenar el tránsito de buses y peatones.

La construcción del nuevo paradero Acho forma parte del plan integral de modernización de 82 paraderos de los corredores complementarios que viene ejecutando la ATU en Lima y Callao.