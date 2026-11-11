"Elegimos Ventanilla antes que Lurín por su conectividad con el puerto y por la seguridad. Creemos que, en el futuro, estas dos prioridades pueden convertirse en ventajas competitivas”, explica Miguel Ángel Fortunic de la Sotta, gerente general de Reintjes Perú.// Foto: GEC
"Elegimos Ventanilla antes que Lurín por su conectividad con el puerto y por la seguridad. Creemos que, en el futuro, estas dos prioridades pueden convertirse en ventajas competitivas”, explica Miguel Ángel Fortunic de la Sotta, gerente general de Reintjes Perú.// Foto: GEC
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Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

Un pequeño municipio de Alemania administra una fábrica responsable de “dar movimiento” al 60% de la flota pesquera peruana convencional. Esta compañía acaba de invertir cerca de 100,000 euros en el Callao para convertir al Perú en su centro de operaciones para nueve países de la región, entre ellos, Venezuela y Chile. G de Gestión conversó con su CEO local sobre los próximos pasos de la compañía.

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