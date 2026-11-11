Reintjes es una empresa alemana fundada hace 150 años dedicada a la fabricación de los propulsores marítimos e industriales, unos sistemas que permiten transmitir la potencia del motor y generar el movimiento de las embarcaciones.

Cuando esta firma decidió establecer una filial en el Perú, en 2015, el mercado peruano representaba apenas el 5% de su facturación global. Durante ese primer año, alcanzó ventas por US$ 100,000, brindando únicamente servicios.

Reintjes es una empresa alemana fundada hace 150 años. Tras el fallecimiento de sus fundadores y al no contar con descendientes directos, su administración quedó a cargo del municipio de Hameln y de otros empresarios.

Para 2026, la compañía prevé facturar cerca de US$ 1 millón, luego de haber cerrado 2025 con ingresos por US$ 850,000. Esta proyección llega tras la inauguración de su primer taller en Perú, ubicado en Ventanilla (Callao), y segundo a nivel regional.

“Elegimos Ventanilla antes que Lurín por su conectividad con el puerto y por la seguridad. Creemos que, en el futuro, estas dos prioridades pueden convertirse en ventajas competitivas”, explica Miguel Ángel Fortunic de la Sotta, gerente general de Reintjes Perú.

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Atender a la región desde el Perú

Con los ajustes a su negocio, Reintjes Perú prevé incrementar sus ventas este año en 20% respecto de 2025. “Luego de esta fase de dar a conocer nuestra propuesta de valor en la región, esperamos un crecimiento superior al 10% anual en los próximos años”, señala Fortunic al referirse a la meta de la compañía.

La proyección implica atender a nueve mercados de la región desde el Perú, con excepción de Brasil. “Vamos a ser responsables de Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay”, detalla.

Desde Ventanilla, la empresa buscará atender mercados como el ecuatoriano, que cuenta con una flota atunera cercana a las 300 embarcaciones. Allí, Reintjes pasó de tener una participación de 10% en el mercado de propulsores marítimos —cajas de cambios y reductores marinos de alta precisión— a alcanzar el 35%. En el Perú, la compañía comenzó con una participación de mercado de 50%. “Hoy, el 60% de los barcos pesqueros convencionales peruanos utiliza los sistemas de propulsión de la compañía alemana”, asegura.

En lo que va de 2026, Reintjes ya ha realizado servicios y enviado repuestos a Chile, Guyana y Paraguay. También ha atendido pedidos en Guayaquil, donde parte de la demanda proviene de los embarcaderos de yates vinculados con Galápagos.

Desde su llegada al Perú, la compañía ha conseguido ser proveedora de embarcaciones clave, como el Buque Escuela Unión. “Toda la propulsión del buque es nuestra”, cuenta Fortunic. A esta lista se suman los dos últimos buques logísticos construidos por la Marina de Guerra del Perú: el BAP Paita y el BAP Pisco, que también cuentan con sistemas de propulsión de la compañía alemana.

Un taller como centro logístico y técnico

El taller recientemente inaugurado en Ventanilla, además de un espacio de reparación, servirá como centro logístico y técnico desde el cual se organicen herramientas, repuestos y soluciones especializadas para atender emergencias en distintos puntos de la región. “Nos dimos cuenta de que nuestros técnicos podían levantar su mochila, tomar una herramienta y atender a los clientes dondequiera que estuvieran. Finalmente, los barcos son elementos móviles”, explica Fortunic.

La capacidad del taller, explica Fortunic, sirve para atender hasta cuatro o cinco buques de gran tamaño de manera simultánea. Sin embargo, su valor estratégico también está en facilitar el despliegue de equipos especializados y distribuir herramientas y soluciones técnicas complejas hacia otras zonas.

A diferencia de sus grandes competidores, la compañía busca poner el foco en los servicios posventa. “Nuestro objetivo es estar más cerca del usuario final”, sostiene el ejecutivo.

Para responder a una mayor demanda, Reintjes también contempla trabajar con talleres más pequeños mediante esquemas de subcontratación, sin perder el control sobre la calidad del servicio.

Este último aspecto resulta especialmente importante en el sector marítimo. Una falla durante el arranque o la operación de una embarcación puede generar pérdidas significativas para una empresa pesquera o para un buque logístico. “Ya nos hubieran cambiado por un producto de Estados Unidos”, comenta Fortunic al explicar la importancia de mantener los estándares de calidad y la confianza de sus clientes.

En este negocio, la diferencia también está en anticiparse a las necesidades del usuario. La compañía busca estar preparada para atender a clientes que requieren tercerizar inspecciones o labores de mantenimiento. También recibe consultas de empresas interesadas en renovar sus flotas cuando sus embarcaciones superan los 40 años de operación. Así, desde un taller en Ventanilla, Reintjes busca ampliar su alcance en América Latina y consolidar al Perú como su plataforma de atención técnica y comercial para nueve mercados de la región.

Inversiones en el año de El Niño

La apuesta regional de la firma alemana llega en un contexto complicado para la actividad pesquera peruana. Fortunic reconoce que, si se evaluaran únicamente las cifras actuales del sector, no parecería el mejor momento para invertir. El fenómeno de El Niño y las dificultades que atraviesa la pesca han llevado a algunas empresas a reducir sus gastos de mantenimiento y servicios.

Sin embargo, Reintjes sostiene que sus planes son de mediano y largo plazo. De hecho, estiman que la inversión en el taller podría recuperarse hacia 2028. Los primeros trabajos de mantenimiento mayor (overhaul) realizados desde febrero ya habrían representado cerca del 25% de la inversión, incluso antes de que el taller estuviera terminado.

La compañía también busca ampliar su oferta más allá de la venta de equipos. Entre sus servicios figuran las inspecciones, el mantenimiento, el entrenamiento de personal y la asesoría para definir estrategias de renovación de flotas.

A futuro, Reintjes espera consolidar el taller del Callao como un centro regional de servicios, incorporar un banco de pruebas para equipos de distintas marcas y ampliar sus capacidades técnicas.

Dato

Reintjes es una empresa alemana fundada hace 150 años. Tras el fallecimiento de sus fundadores y al no contar con descendientes directos, su administración quedó a cargo del municipio de Hameln y de otros empresarios. El 95% de su producción se exporta.